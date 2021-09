Messi, měj slitování. Nakonec v Bruggách slavil bývalý hráč Slavie

Už jen ze samotného pohledu na sestavu šel obrovský respekt. Tři naprosto špičkoví útočníci pohromadě v už tak hvězdami nabité jedenáctce PSG. Fanoušci Brugg se dokonce vytasili s prosebným transparentem. „ Messi , měj slitování“ stálo na něm.

A Pařížané si v prvních minutách fotbal naprosto užívali. A když pohledné patičky, kličky a kombinace na jeden dotyk k šanci nevedly, vsadili hosté na dlouhý pas na Kyliana Mbappého, který si poradil s domácími obránci a přichystal gól Anderu Herrerovi. Mbappé mohl vzápětí i zvýšit vedení, když ho skvělou průnikovou přihrávkou našel Lionel Messi, jenže nevyzrál na Simona Mignoleta a brzy své zahozené šance litoval.

Bruggy totiž dokonale využily Messiho nechuti podílet se na bránění. Na levé straně předvedly ukázkový tandem a Eduard Sobol, levý bek se zkušenostmi z české nejvyšší soutěže, chytře našel kapitána Hanse Vanakena, jenž se ve vyložené šanci nemýlil.

Šestinásobný vítěz Zlatého míče se snažil svou chybu ihned odčinit, ale svým typickým obstřelem trefil pouze břevno.

Domácí mohli do poločasu skóre i otočit! Výborně hrající teprve dvacetiletý útočník Charles de Ketelaere se ve vápně výborně uvolnil, ale Keylor Navas prokázal, že je stále gólmanem nejvyšší kvality a tygřím skokem vytěsnil míč na roh.

Po přestávce se už obraz hry definitivně srovnal. Oba mančafty si vytvořily příležitosti zápas rozhodnout, jenže Messi z dobré pozice branku Brugg o několik metrů přestřelil. „Messi hrál moc na sebe, Mbappé nedostal příliš prostoru, Neymar se dnes ani nedostal pořádně do zápasu a v přechodu do útoku udělalo PSG tolik chyb, že hvězdné trio nemělo moc míčů na to, aby mohlo zazářit,“ rozebral důvody neúspěchu Pařížanů bývalý trenér AS Řím Rudi Garcia.

Hned v úvodním duelu „skupiny smrti“ se tak zrodilo obrovské překvapení. „To je prostě Liga mistrů. Bruggy jsou velice dobrý tým a my jsme dnes nehráli naši hru. Bod bereme, důležité je, že jsme neprohráli,“ vzal remízu s pokorou stoper Paris Saint-Germain Presnel Kimpembe.