Tiraspol šokoval Real. Hrdina si LM vysnil na tetování, slavný gól už dal

Real Madrid, Inter Milán a Šachtar Doněck. Tři velké značky, které hrají Champions League pravidelně. Když k nim los do skupiny D poslal Tiraspol, nováčka v prestižní soutěži, čekalo se, že mužstvo trenéra Jurije Vernyduba moc šancí mít nebude. Uhraje bod, možná dva, víc těžko.

Realita? Po dvou zápasech má Šeriff 6 bodů. Před dvěma týdny doma skolil Šachtar (2:0), v úterý vyhrál i v Madridu. Mimochodem, kurz sázkových kanceláří na triumf hostů se před zápasem ve Španělsku pohyboval kolem třiceti ku jedné. To jen dokládá, o jak velkou senzaci jde.

Moldavský klub, na který historicky nemá vůbec dobré vzpomínky Slavia, vlastně zas tak moldavský není. Pro ilustraci národnostní složení úterní jedenáctky - dva Brazilci, dva Kolumbijci, dva Řekové, Ghaňan, Peruánec, Uzbek, Lucemburčan a na závěr reprezentant Mali. Z lavičky do zápasu ještě naskočili zástupci Severní Makedonie a Trinidadu a Tobaga.

„Jsem plný emocí a děkuji svým klukům za to, co dokázali. Šli do toho jako tým a zasloužili si uspět. Samozřejmě jsme věděli, že budeme muset dobře bránit. To se nám dařilo a ještě jsme podnikali dobré brejky. Jsem šťastný a hrdý,“ zářil ukrajinský kouč Vernydub.

Šeriff vedl díky hlavičce Jasura Jachšibojeva, po změně stran srovnal z penalty Karim Benzema. V devadesáté minutě ale vše rozsekl Sebastien Thill, když za vápnem levačkou práskl do skákajícího míče. Thibaut Courtois na bombu k tyči neměl šanci dosáhnout.

„Nejlepší a nejdůležitější trefa moji kariéry, to je jasné. Jsme teď strašně šťastní. Odehráli jsme vážně dobrý zápas, byli odvážní a v závěru dali trochu senzační gól,“ hlásil středopolař.

Thill pořád patří lucemburskému Progresu Niedercorn, do Tiraspolu zamířil letos v lednu na rok a půl dlouhé hostování. A hlavně britská média si hned vzpomněla, že v minulosti už jeden slavný gól dal. Niedercorn v sezoně 2017/18 v úvodním předkole Evropské ligy senzačně vyřadil skotské Rangers. Po prohře 0:1 ve Skotsku zvládl lucemburský outsider odvetu doma (2:0). Byl to tehdy právě Thill, který vstřelil druhou, a tím pádem postupovou, branku.

Lucemburský reprezentant má i zajímavé tetování. Levé lýtko ozdobil svou podobiznou, která sní o poháru pro vítěze Ligy mistrů. Ještě před pár lety by se předtím zdála utopickou pouhá představa, že si Thill slavnou soutěž vůbec někdy zahraje. A vidíte, teď má po třetině skupinové fáze s Tiraspolem dokonce nejblíž k postupu dál…

„Ale na osmifinále zatím nemyslíme, protože jsme ještě nic mimořádného nedokázali. Prostě jdeme krok za krokem dopředu. Máme před sebou čtyři velmi důležité zápasy, a až dojde na poslední utkání, pak se budeme bavit o dalším kole,“ mírnil euforii trenér Vernydub.

Jeho protějšek Carlo Ancelotti se musel vyrovnávat s pořádnou ostudou. Po dobrém vstupu Realu do sezony přišel víkendový ligový zádrhel proti Villarrealu (remíza 0:0), a teď drsná facka v zápase, kde se nějaké problémy fakt neočekávaly.

„Víc než zklamaní jsme naštvaní. Hráli jsme v solidní intenzitě a vypadalo to dobře. Prohráli jsme kvůli malým detailům, které nás stály zápas. Jde o poučení do budoucna, protože takovou porážku jsme si nezasloužili. Ztratili jsme tři body a skupina je otevřená. Další zápas potřebujeme vyhrát,“ hodnotil Ancelotti.

Pokračování skupiny pro Real přijde za tři týdny na půdě Šachtaru, Tiraspol se pokusí na San Siru zaskočit Inter. Jak bude pouť moldavského outsidera pokračovat?