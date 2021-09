Ponížená Barcelona. Koeman: Můžou mě vyhodit. Problém je s náhradou

Barcelona hledá cestu z temného tunelu, do něhož vjíždí čím dál hlouběji. Katalánský obr se z mocného kolosu mění v otloukánka. Prohra 0:3 v Lisabonu znamená další bolavou ránu. Důvod je jasný - oslabený tým bez ikonického Lionela Messiho nefunguje a jen těžko hledá cestu k lepším výkonům a výsledkům.

„Tohle není tým, jaký tady byl před léty. To je krystalicky jasné,“ odpověděl trenér Ronald Koeman. „Cítím, že hráči stojí za mnou. A jestli mě vedení odvolá? To nevím,“ dodal 58letý odborník.

Barcelona prohrála na úvod skupiny Ligy mistrů doma s Bayernem jasně 0:3, v lize ztratila body po remízách s Granadou (1:1) a proti Cádizu (0:0). Další lekci dostalo mužstvo ve středu v Portugalsku, kde podlehlo 0:3 nažhavené Benfice.

„Je těžké takový výsledek přijmout. Nemyslím si, že odpovídal dění na hřišti. Brzy jsme inkasovali, ale dobře zareagovali. Jenže jsme nedokázali skórovat,“ hodnotil Koeman v pozápasovém rozhovoru. Jedním dechem pochválil i výkon domácího souboru. „Jsou velmi rychlí a silní. Hodně týmů je v současné době silnější, než my,“ dodal s respektem.

Už v sobotu hraje Barcelona těžký duel v Madridu proti Atlétiku. Jestli mužstvo povede nový trenér? Mluví se o tom, že prezident Joan Laporta není velkým fanouškem stávajícího šéfa lavičky. Španělská média tvrdí, že situací týmu, který schytává od začátku sezony těžké rány, bude řešit vedení během čtvrtka.

„Je jednoduché to hodit na trenéra, ale odpovědnost máme všichni,“ zdůraznil jeden z týmových kapitánů Sergio Busquets. „Jsme v kritické situaci, to je pravda. Odehráli jsme v Evropě dva zápasy a máme nula bodů. Musíme se dívat dopředu. Před námi jsou dva zápasy proti Dynamu Kyjev a ty musíme vyhrát,“ pravil španělský záložník.

Změna trenéra příliš pravděpodobná není. Důvodem je finanční situace klubu. Barcelona platí Koemanovi částku okolo 12 milionů eur ročně (312 milionů korun). Výplata stojí mimo přísné limity španělské La Ligy, nicméně podléhá speciálním pravidlům. Pokud by klub místo něj chtěl přivést nového kouče (případně hráče), může na plat vydat maximálně čtvrtinu toho, co dostával ten, kdo odejde. V případě Koemanova nástupce by to dělalo maximálně tři miliony eur ročně, což asi žádné hvězdné jméno nenaláká.

Barceloně nezbývá nic jiného, než hrát s rozdanými kartami. A ty jsou sakra nízké. Do sestavy musí klub začleňovat spousty mladých hráčů, navíc bojuje bez příspěvků svého historicky nejlepšího hráče Lionela Messiho.