Nedvěd vs. Čech: společný oběd, pokec a chvála. Probrali jsme život, hlásili

Kdysi velcí parťáci v dresu české fotbalové reprezentace se nyní potkali poprvé v roli funkcionářů evropských velkoklubů jako soupeři. Sportovní ředitel Chelsea Petr Čech dorazil do Turína na utkání Ligy mistrů proti Juventusu, kde je viceprezidentem Pavel Nedvěd. Poklábosili nejen na stadionu před utkáním, které nakonec vyhrál Juventus 1:0, ale i na oficiálním obědě pořádaným UEFA. O čem byla řeč, kdo koho pochválil a došlo na hecovací sázku?

V české reprezentaci byli parťáky během úspěšné generace, jejímž vrcholem bylo třetí místo na EURO 2004 a účast na mistrovství světa v Německu 2006. Nyní už bývalí reprezentanti Pavel Nedvěd a Petr Čech se poprvé v roli funkcionářů potkali v rámci Ligy mistrů.

Jejich souboj v nové roli byl předmětem předzápasového studia na kanálu Nova Sport 3, pro který oba poskytli rozhovor. Prozradili, že se jako zástupci klubů potkali na společném obědě pořádaným UEFA.

„Bylo to moc příjemný a popovídali jsme si, i když to nebylo vůbec o fotbale. Probrali jsme spíš život,“ vykládal viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd. Jeho slova potvrdil i Čech. „Tak nějak jsme si vyměnili zkušenosti a pokecali spíš o životě, protože jsme oba skončili a jsme v jiné roli,“ dodal bývalý brankář.

Ze setkání s Čechem měl Nedvěd zvláštní pocit. „Loni dokázali vyhrát Ligu mistrů, takže si myslím, že tam odvádí skvělou práci. Já jsem mu za to poblahopřál, protože si myslím, že mít Čecha…“ zarazil se s úsměvem, že jde trochu o slovní hříčku. Pak pokračoval. „...Petra Čecha na takovéhle pozici ve velkém klubu jako je Chelsea, to si myslím, že klobouk dolů,“ pochválil někdejšího brankáře.

A co hecovací sázka mezi bývalými parťáky z reprezentace? „Ne, neproběhla, radši ne. Protože Chelsea je v dobrém momentu, je třetí v lize a my? Ani nevím, na jakém jsme místě. My jsme ten začátek měli horší a těžší, když odešel Cristiano,“ tušil Nedvěd těžký zápas.

„Mají skvělý tým a my aspoň uvidíme náš level, na jakém momentálně jsme,“ vykládal Nedvěd před zápasem. S výsledkem nakonec musel být spokojen, Juventus sice nedominoval, ale bojovností získal cenný skalp Chelsea 1:0. Bleskovým gólem na startu druhé půle rozhodl Federico Chiesa.

Tipovat výsledek před začátkem nicméně Nedvěd nechtěl, ale pozdravil hosty ve studiu Pavla Kuku a Martina Frýdka. „Třeba si tipnou oni, ale kdyby nám trošku fandili, tak by to nebylo špatné, protože Chelsea je těžký soupeř.“