LM ONLINE: Messi s PSG čelí Lipsku, Atlético - Liverpool 2:2, v akci i Real

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 9. Mbappé Hosté: 28. André Silva Sestavy Domácí: Navas – Hakimí, Marquinhos (C), Kimpembe, N. Mendes – A. Herrera, I. Gueye, Verratti – Messi, Mbappé, Draxler. Hosté: Gulácsi (C) – Klostermann, Orban, Simakan, Angeliño, Mukiele, Laimer, T. Adams, Haidara, André Silva, Nkunku. Náhradníci Domácí: Bitumazala, Dagba, Diallo, Danilo Pereira, Dina Ebimbe, Donnarumma, Kehrer, Kurzawa, Letellier, Wijnaldum Hosté: Karty Hosté: Orban, Simakan Rozhodčí Stadion Parc des Princes, Paříž

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 20. Griezmann, 34. Griezmann Hosté: 8. M. Salah, 13. Keïta Sestavy Domácí: Oblak – Trippier, Felipe, Kondogbia (46. J. Giménez), Hermoso – Lemar, de Paul, Koke (C), Carrasco – Griezmann, Félix. Hosté: Alisson – Alexander-Arnold, Matip, V. van Dijk, Robertson – Keïta (46. Fabinho), J. Henderson (C), Milner – M. Salah, Firmino, Mané. Náhradníci Domácí: Correa, Cunha, Giménez, Herrera, Lecomte, Lodi, Llorente, Suárez, Vrsaljko Hosté: Adrián, Fabinho, Gomez, Jota, Kelleher, Minamino, Origi, Konaté, Phillips, Tsimikas, Oxlade-Chamberlain, Williams Rozhodčí Siebert – Foltyn, Koslowski (vš. Německo) Stadion Estadio Wanda Metropolitano (Madrid)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 11. Reus (vl.), 25. Blind Hosté: Sestavy Domácí: Pasveer – Mazraoui, J. Timber, Lisandro Martínez, Blind – E. Álvarez, Gravenberch, S. Berghuis – Antony, Haller, Tadić (C). Hosté: Kobel – N. Schulz (46. Can), Hummels, Akanji, Meunier – Brandt, Witsel, Bellingham – Malen, Haaland, Reus (C). Náhradníci Domácí: Gorter, Setford, Schuurs, Klaassen, Neres, Danilo, Labyad, Rensch, Kudus, Taylor, Daramy, Tagliafico Hosté: Unbehaun, Hitz, Zagadou, Hazard, Reinier, Can, Tigges, Passlack, Pongračić, Knauff, Wolf Karty Domácí: E. Álvarez Hosté: Witsel Rozhodčí J.G. Manzano – Inigo, Á. Nevado (všichni ESP) Stadion Johan Cruijff Arena, Amsterdam

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 37. Kryvcov (vl.) Sestavy Domácí: Trubin – Dodô, Marlon, Kryvcov, Ismaily – Maycon, Patrick – Tetê (46. Marlos), Pedrinho, Solomon (46. Antônio) – Fernando. Hosté: Courtois – L. Vázquez, Militao, Alaba, F. Mendy – Modrić, Casemiro, Kroos – Rodrygo, Benzema, Vinícius Júnior. Náhradníci Domácí: Antônio, Bondar, Dentinho, Konoplja, Kornijenko, Marlos, Mudryk, Pjatov, Sikan, Stěpaněnko, Sudakov, Vitão Hosté: Asensio, Blanco, Camavinga, Díaz, Fernández, Gutiérrez, López, Lunin, Marcelo, Vallejo, Valverde Karty Domácí: Antônio Rozhodčí S. Jovanović (Srbsko) Stadion NSC Olimpiyskiy Stadium, Kyjev (Ukrajina)

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 34. Džeko Hosté: Sestavy Domácí: Handanovič – Škriniar, de Vrij, Dimarco – Dumfries, Barella, Brozović, Arturo Vidal, Perišić – Džeko, Lautaro Martínez. Hosté: D. Celeadnic – Costanza, Dulanto, D. Arboleda, Cristiano – S. Thill, Kolovos, Addo – Traore, Bruno, Castañeda (46. Radeljić). Náhradníci Domácí: Cordaz, Radu, Gagliardini, Sánchez, Vecino, Kolarov, Sensi, Ranocchia, Correa, D'Ambrosio, Darmian, Bastoni Hosté: Pașcenco, Radeljić, Julien, Kyabou, Cojocari, Nikolov, Cojocaru, Yansané Rozhodčí Stadion Stadio Giuseppe Meazza (San Siro), Milán (82 955 míst)

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: D. Costa – Mário, Pepe (C), Mbemba, Wendell (46. Sanusi) – S. Oliveira, Uribe, Otávio, L. Díaz – Evanilson, Taremí. Hosté: Tătăruşanu – Calabria (C), Kjaer, Tomori, Ballo-Touré – Tonali, Binnásir, Krunić – Saelemaekers, Giroud, Leão. Náhradníci Domácí: Marchesín, Marcano, Conceição, Pepê, Sanusi, Grujić, Corona, Manafá, Vitinha, Costa, Martínez, Vieira Hosté: Jungdal, Desplanches, Ibrahimović, Romagnoli, Kalulu, Maldini, Bakayoko, Gabbia Karty Domácí: S. Oliveira, Uribe Hosté: Tomori, Giroud Rozhodčí Brych – Borsch, Lupp (GER) Stadion Estádio Do Dragão, Porto (kapacita 50.399 diváků)

Finalista minulého ročníku fotbalové Ligy mistrů Manchester City si v Bruggách připsal už druhé hladké vítězství, tentokrát 5:1. První body v soutěži dnes oslavil Sporting Lisabon po výhře na půdě Besiktasu 4:1. Dalších šest zápasů začne ve 21:00.

Anglický mistr ve skupině A v minulém kole prohrál v Paříži 0:2, ale dnes v Bruggách navázal na svou šestigólovou kanonádu ze zápasu s Lipskem. Už ve 13. minutě dopravili hosté míč do sítě, ale sudí po konzultaci s videorozhodčím gól neuznal pro ofsajd. O čtvrthodiny později už bylo všechno v pořádku, když portugalský obránce Cancelo zastoupil renomované střelce.

Dvě minuty před přestávkou byl v šestnáctce faulován Alžířan Mahriz a nařízenou penaltu stejně jako proti Lipsku sám bezpečně proměnil. Po změně stran přidali další branky Walker a střídající Palmer, který se zapsal mezi střelce hned po svém příchodu na trávník. A to ještě několik dalších šancí zmařil skvěle chytající brankář Mignolet a v závěru hosté předváděli spíš bezstarostnou exhibici než snahu o další góly. Díky tomu mohl domácí Vanaken snížit na 1:4, ale poslední slovo měl znovu Mahriz.

Skupina A:

FC Bruggy - Manchester City 1:5 (0:2)

Branky: 81. Vanaken - 43. z pen. a 85. Mahriz, 28. Cancelo, 53. Walker, 67. Palmer. Rozhodčí: Kovács (Rum.).

Skupina B:

V Istanbulu v zápase dvou týmů, které ve skupině C dosud nezískaly ani bod, triumfoval Sporting Lisabon. Hrdinou byl uruguayský obránce a kapitán hostů Coates, který během úvodní půlhodiny po rohových kopech dvakrát přesně hlavičkoval do sítě a byly to jeho první góly v sezoně. Domácí mezitím stihli vyrovnat zásluhou Kanaďana Larina, který skóroval také hlavou. Ještě do přestávky ale zvýšil Španěl Sarabia z penalty za Vidovu ruku. Kontaktní gól Besiktasu rozhodčí po zhlédnutí videa neuznal pro předchozí ofsajd. Po přestávce Paulinho trefil nejprve tyč, pak břevno a do třetice síť.

Skupina C:

Besiktas Istanbul - Sporting Lisabon 1:4 (1:3)

Branky: 25. Larin - 15. a 28. Coates, 44. Sarabia z pen., 89. Paulinho. Rozhodčí: Vinčič (Slovin.).

Skupina D: