Haalandovy zákony: Brutální trénink i ambice. Další krok bude zásadní

Newtonovy pohybové zákony tvoří základ fyzikálních věd. V Dortmundu s hledáním hnacích sil skončili. Mají Erlinga Haalanda. Jeho bilance? To už je matematika pro pokročilé. „Tohle bude moje sezona!“ zahřímal 21letý Nor. „Budu lepší než kdy dřív. Dám tvar vlastním zákonům.“

1 ZÁKON SÍLY

„CO NEJDE SÍLOU, JDE JEŠTĚ VĚTŠÍ SÍLOU."

Naši předci byli odolní. My žijeme v pohodlí a tak houževnatí nejsme. Mládež - zejména na Západě - je nervní, zchoulostivělá a vysoce citlivá. Všechno si hrozně bere, a pak se neobejde bez koňské dávky antidepresiv. Tuhý kořínek? Ten zašel jako kytky v přetopeném skleníku.

Když se z mrazivého severu objeví někdo jako Haaland, přírodní síla a DNA, která se vymkla kontrole, útlocitné duše strnou.

„Barbar před branami! Chraňte brankáře listinou práv a mezinárodními chartami -ten kruťas jim ubližuje! Vypracujme kodex pro obránce a nasaďme paragrafy jako hradbu proti tomu Vikingovi! Proti té zhoubě a vražedné energii!“

Upozornění pro ty, kdo vedou život ve vší vážnosti, bez špetky nadhledu a navýsost seriózně. Pozor, tohle byla hyperbola neboli nadsázka. Snad jste to vydýchali a nebyl nutný výjezd záchranky. Jürgen Klopp, vrchní rocker Liverpoolu a bývalý kouč Dortmundu, na Erlingovu adresu pronesl: „Běsnící živel. Nevzpomínám si na útočníka, který by si šel za svým tak rvavě a predátorsky. Je jako gepard na steroidech.

Do každého souboje se vrhá s razancí, která musí vyvolat seismické vlny. Viděli jste jeho gólové oslavy? Jednou napálil míč o zem.

Nebyl jsem si jistý, jestli po něm nezůstala v trávníku díra. Co díra, hluboký kráter!“

Haaland v mládí překonával atletické rekordy, později dělal 300 kliků a 1000 sed lehů den co den. Během roku nabral víc svalů než Tomáš Rosický za celý život. Touží být jako Ibra a Ronaldo - abstinuje, tráví hodiny v posilovně, trénuje pilněji a s větší vervou než ostatní, má vlastního kondičního kouče a poradce přes výživu. Medituje a správně spí. A bez ustání piluje střelbu a obratnost. „Chci mít navrch,“ řekl Erling. „Hrát tak, abyste měli dojem, že jsem si nazul neutronové kopačky.“

2 ZÁKON AKCE

„HELE, NEBER SI TO ŠPATNĚ... ALE JSI TERMINÁTOR, ŽE?“

„ANO, JSEM KYBERNETICKÝ ORGANISMUS, ŽIVÁ TKÁŇ A KOVOVÝ ENDOSKELETON.“

Haalandova přezdívka? Terminátor. Říkají mu tak v Norsku i Německu. „Je takový,“ přikývl Marco Reus, kapitán BVB. „Robot zabiják. Stroj z budoucnosti. Dokonalá mašina na góly.“

V červenci mu bylo jednadvacet a na profesionální úrovni navršil horu ze 150 zásahů. Z toho by zplihl účes i CR7, který si v tomtéž věku nalepil do statistického alba stěží 50 tref.

Erling ovšem není spokojen. „Nemám pocit, že bych plnil své osobní standardy, pokud jde o můj gólový průměr,“ prohlásil.

„Jednoduše neskóruju dost. Měl bych mít víc branek než zápasů. Messi to dokázal, to samé Ronaldo, Zlatan a Lewandowski. Oni jsou střelkou mého kompasu. S nimi se musím měřit.“

Sebekritika není od věci, ale Haaland se nemusí obávat. Jeho buňkami kolují nejryzejší gólové molekuly a střelecký účet rozšiřuje geometrickou řadou. Za Salcburk odehrál 27 utkání a udeřil 29krát. Za Dortmund 67 duelů a kanonýrské kontrolky se rozblikaly 68krát.

V minulé sezoně kraloval Lize mistrů (10 tref) před druhým Kylianem Mbappém (8) a převzal ocenění pro nejlepšího fotbalistu Champions League i bundesligy.

Byli hráči, kteří zpychli a přestali pracovat. Například Mario Balotelli, Ricardo Quaresma, Adriano, Samir Nasri nebo Mario Götze s Jackem Wilsherem. Tak to chodí. Úspěch některým lidem změní spoje v mozku. K horšímu.

Erling nepolevil, naopak napnul síly a zdvojnásobil snahu.

„Teprve začínám rozpínat křídla,“ komentoval svůj letní dril - maximálně soustředěnou přípravu bez oddechu.

Výsledek? 11 zásahů v 8 utkáních nového ročníku.

Za Norsko spustil triumfální pokřik po 5 úderech v zářijovém reprezentačním cyklu. Víc tref než zápasů? Ano! Svůj plán plní.

Mimochodem, nejlepším snajprem norské historie je Jörgen Juve, který v letech 1928-37 makal jak drak a utáhl 33 gólových šroubů. Za ním jsou ikony John Carew (24), Ole Gunnar Solskjaer a Tore André Flo (oba 23). Haaland je v národním mužstvu necelé dva roky a svůj kolt nabil 12 náboji (15 duelů). „Zlomíte Juveův rekord?“ doráželi na něj novináři. „No...“ vyslal k nim Erling zářivý úsměv. „Asi si dokážete představit, na čem dělám.“

Haalandova přezdívka? Terminátor. Říkají mu tak v Norsku i Německu • Foto Reuters

3 ZÁKON ZACHOVÁNÍ ENERGIE

„ŽÁDNÝ OSUD NENÍ, JEN TEN, KTERÝ SI UDĚLÁME“

Nejvyšší tržní hodnota? První zůstává Kylian Mbappé (180 milionů eur), ale Haaland se dere do popředí. Žebříčkem proletěl jako orel údolím a vystoupal na druhé místo (160). Nechal za sebou Neymara, Harryho Kanea či Mo Salaha.

Tohle léto přineslo sešup po skluzavce osudu a nejpoutavější přestupy za velmi dlouhou dobu. Messi koukal jako ústřice, které násilím otevřeli škebli. A když se pohnul on, Ronaldo musel pochopitelně taky, aby svět nemluvil jen o LM10.

Za veliké peníze přestoupili Jack Grealish, Romelu Lukaku, Jadon Sancho, Raphaël Varane, Achraf Hakimi nebo Dayot Upamecano. Stěhovali se i Sergio Ramos, Antoine Griezmann, Gianluigi Donnarumma, David Alaba či Memphis Depay.

Proč to tu vypisujeme? Protože příští léto může být ještě žhavější. Sledujte šéfy největších klubů. Mbappé s Haalandem jim způsobili přehlídku obličejových tiků.

Francouz má blízko do Realu Madrid, ale Erling? O něj se rozhoří superbitva a bossové by pro jeho podpis udělali první poslední.

Mino Raiola, Norův agent, se domáhá odměn a nebývale luxusních podmínek, ale oni mu splní cokoli.

Kdyby Mino řekl: „Chci ten šarlatový plášť, co nosí Lucifer.“ Manažeři by naklusali do ostravsko-karvinských dolů s povykem: „Jak jsou tyhle šachty hluboký? Sfáráme až do pekla? My tam musíme!“

Nor zůstává v klidu. Je zažraný do seberozvoje a mise v Dortmundu.

V bundeslize se nenudí. Hodlá porazit Roberta Lewandowského, který v minulé sezoně nastřílel rekordních 41 ligových gólů a šestkrát dobyl střelecký trůn.

Nicméně to, co se rýsuje kdesi na obzoru, vede v patrnosti. Ví, že další kariérní krok bude zásadní. Experti mají za to, že si vybere Premier League. I proto, že se narodil v Leedsu, kde působil jeho táta, a k Anglii má obecně blízko (jako každý správný Viking věrný dobyvačným tradicím). Manchester City? Liverpool? Chelsea? To jsou hlavní adepti.

Ovšem jestli bude mít na konci sezony víc branek, než je v nákypu rozinek, může být všechno jinak. Fanoušci Realu v nedávné anketě naznačili: „Mbappé? My chceme Haalanda!“

Kam přestoupí Erling Haaland? • Foto Reuters

Čísla Erlinga Haalanda

194 cm/88kg - Drtič, golem, tank. Rychlý, silný, nezastavitelný. Když ho obránci vidí, nejradši by někam emigrovali.

41 - Tolik branek dal v minulé sezoně za Dortmund. Je to jeho osobní maximum a teď chce zdolat metu 50 gólů.

17/21 - V Lize mistrů odehrál 17 zápasů a nastřílel 21 gólů. Jeho střelecké tempo bere dech a nemá konkurenci.

9 - Tolikrát oslavil hattrick. Čtyřikrát v Salcburku, třikrát v BVB a dvakrát za norskou reprzezentaci.