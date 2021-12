Barcelona mimo elitu: výprasky, góly jen Kyjevu. Padá do Evropské ligy

Už úvod základní skupiny naznačil, že to nebude její ročník. Domácí výprask s Bayernem 0:3, po němž následoval stejný krach na hřišti Benfiky, předznamenaly brzký konec Barcelony v milionářské soutěži. Bez Lionela Messiho, který zamířil do PSG, se Kataláncům nevedlo. Skolit zvládli pouze Dynamo Kyjev, dvakrát, v obou případech však jen těsně 1:0. Světe div se, šlo o jediné dva barcelonské góly. V součtu s bodovým ziskem za bezbrankovou remízu doma s Portugalci to na postup nestačilo.

Vzhledem k výhře Benfiky nad Dynamem Kyjev totiž potřebovala Barcelona zvítězit na Bayernu. Její naděje ale Mnichovští utnuli už v první půli. Ve 34. minutě skončila těsně za brankovou čarou hlavička Thomase Müllera, což potvrdila goal-line technology signálem do hodinek hlavního rozhodčího. Ještě do přestávky zvýšil dalekonosnou střelou Leroy Sané – a bylo jasno. Ve druhé půli navíc přidal třetí trefu domácích Jamal Musiala.

Katalánci do jarní fáze Ligy mistrů neproklouzli ze základní skupiny poprvé od ročníku 2000/2001. Tehdy skončili s osmi body také třetí, za AC Milán (11) a Leedsem United (9). V sezoně 2002/2003 obsadila Barcelona v domácí soutěži až šesté místo, proto následně Champions League nehrála, naskočila pouze do Poháru UEFA. Od té doby ale v osmifinálové fázi Ligy mistrů ani jednou nechyběla, navíc celou soutěž čtyřikrát vyhrála (2005/2006, 2008/2009, 2010/2011 a 2014/2015).

Tentokrát ale „Blaugranas“ čeká jaro jen v Evropské lize, vůbec poprvé. A tak se svěřenci trenéra Xaviho budou moci alespoň pokusit obohatit škálu trofejí o tu, která v klubové sbírce chybí.