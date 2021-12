Rozjetý Salah řeší smlouvu. Může mít dvojnásobný plat, hlásí se Barcelona

Salahův postoj je jasný, na Anfieldu chce setrvat i po létě 2023, kdy mu kontrakt vyprší. „Řekl jsem několikrát, že kdyby to bylo jen na mně, prostě bych zůstal. Ale je to v rukou managementu,“ zmínil pro egyptskou televizi MBC Masr TV. „Vaše finanční hodnota určuje, jak moc si vás klub váží, a nakolik chtějí, abyste zůstal. Ale rozhodnutí samozřejmě nezáleží jen na financích,“ doplnil.

Možná ne jen na nich, sehrají ale velkou roli. Salah je teď s platem ve výši 200 tisíc liber (6 milionů korun) týdně druhým nejlépe placeným hráčem klubu spolu s Thiagem Alcantarou. Jen stoper Virgil van Dijk vydělává víc, konkrétně o 20 tisíc liber (600 tisíc korun). Podle zpráv z Británie si egyptský střelec přeje být nejštědřeji odměněným hráčem v historii Liverpoolu. Některé zdroje mluví o dvojnásobné mzdě, tedy 400 tisících librách (12 milionech korun) za týden.

„Prodloužení smlouvy s hráčem jako je Mo není něco, co uděláte jen tak během odpoledne nad šálkem čaje. Že to trvá déle je naprosto normální,“ upozornil trenér Jürgen Klopp. „Mo je v pohodě, já taky. Všichni víme, co chceme, jen to potřebuje čas,“ ujistil.

Salahovi chybí jediná trefa k tomu, aby dosáhl na dvacet vstřelených gólů ve všech soutěžích, a to je sezona sotva v polovině. V Premier League je se 13 brankami nejlepším střelcem, druhý Jamie Vardy jich má devět. O čtyři vede Egypťan i v asistencích - nahrál na devět ligových branek, druhý Eddie Dennis na pět. Prodloužení jeho kontraktu, ať už s jakoukoli částkou v kolonce „mzda“, bude pro Liverpool jistě prioritou.

Kolem rozjetého 29letého útočníka ale krouží i jiné velkokluby. „Přečetl jsem si, že Xavi má zájem mě podepsat,“ pokyvoval Salah. „Mám radost, že tým jako Barcelona je zainsteresovaný, ale v Liverpoolu jsem šťastný. Momentálně preferuji zůstat v Premier League, je to nejsilnější liga na světě,“ ujistil.

Kromě Katalánců má po Salahovi pokukovat i PSG. Francouzský gigant by si jej předstoval jako ideální náhradu za Kyliana Mbappého, pokud mladý útočník odejde do Realu Madrid. I Pařížané si ale nejspíš budou muset nechat zajít chuť.