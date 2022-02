Drtička ze City, PĚT gólů Sportingu. Guardiola přesto nebyl spokojený

Loňští finalisté k jasnému vítězství nakročili už v prvním poločase, kdy se trefili dvakrát Bernardo Silva a jednou Rijád Mahriz s Philem Fodenem. Po změně stran debakl Sportingu dokonal pátou brankou Raheem Sterling. Manchester City vyhrál dvanáctý z posledních 13 soutěžních duelů.

„Rozdíl byl v tom, že jsme byli tak chladnokrevní. Když jsme se dostali k nim do šestnáctky, byl z toho gól. Pak je to pro soupeře složité a my měli sebevědomí. Jsem nesmírně šťastný, je to snový a dokonalý výsledek, výborný pro odvetu, ale můžeme hrát lépe,“ řekl Guardiola novinářům.

„Jako trenér mám povinnost zanalyzovat nejen výsledek, ale i výkon. Musíme lépe pracovat s míčem. Jedno z pravidel je, že když máš míč, pokus se ho přihrát někomu ve stejném dresu. Měli jsme mnoho laciných ztrát, někteří hráči nepodali optimální výkon. Rozdíl mezi týmy nebyl 0:5,“ doplnil jednapadesátiletý kouč.

Pochválil portugalského ofenzivního záložníka Silvu. Odchovanec jiného lisabonského klubu Benfiky v 17. minutě zvýšil na 2:0 úchvatnou ranou z voleje. „Vstřelil jeden z nejlepších gólů, co jsem kdy viděl. Z pohledu techniky a všeho. Snad mu dodá ještě víc sebevědomí. Hrál ve svém městě, ve své zemi, kterou miluje. Byl hráčem a fanouškem Benfiky, takže to pro něj bylo speciální,“ uvedl Guardiola.

Fanoušci Sportingu navzdory drtivé porážce ocenili domácí fotbalisty bouřlivým potleskem. „Chtěl jsem hráče obejmout, vydali se na maximum. Jsem moc hrdý na hráče i fanoušky. Pro to, co se stalo na konci, nemám vysvětlení. Musíme si uvědomit, komu jsme čelili. Potřebujeme čas, udělali jsme velký pokrok oproti minulému roku. Není konec, čeká nás ještě jeden zápas,“ dodal trenér lisabonského mužstva Rúben Amorim.