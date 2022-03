United pod palbou. Scholes netuší, jak vybrali Rangnicka. Simeone to schytal

Mírná herní převaha, ale to bylo tak všechno. Fotbalisté Manchesteru United padli v Lize mistrů doma s Atlétikem Madrid (0:1) a sen o zisku trofeje v téhle sezoně se definitivně rozplynul. A „Rudí ďáblové“ to doma logicky pořádně schytávají, včetně dočasného kouče Ralfa Rangnicka... „Netuším, jak ho vybrali za manažera,“ nechal se slyšet tradičně ostrý komentátor a ikona klubu Paul Scholes. To kouč španělského soupeře Deigo Simeone musel po triumfu prchat do šatny před létajícími lahvemi a kelímky z rukou frustrovaných fanoušků.

„Mít v tomhle klubu odpovídajícího trenéra je klíčová věc,“ vykládal Paul Scholes v televizi BT Sport. A Rangnick to prý rozhodně není. „V týmu je určitě nějaká síla. Ale první z věcí, které klub potřebuje, aby byl zase schopný aspoň se přiblížit šanci vyhrát ligu, je získat správného trenéra, který pro ten tým bude pracovat,“ poznamenal legendární záložník.

„Kdyby United trénoval Diego Simeone, tak postoupí,“ tvrdil Scholes, podle něhož čeká tým z Old Trafford náročné období. „Už jsme si prožili dost bolesti a myslím, že nás jí čeká ještě mnohem víc, než se vrátíme tam, kde bychom chtěli být,“ měl jasno.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 41. Lodi Sestavy Domácí: de Gea – Dalot, Varane, Maguire (84. Mata), Telles – McTominay (67. N. Matić), Fred (75. Cavani) – Elanga (67. Rashford), B. Fernandes (67. P. Pogba), Sancho – Ronaldo. Hosté: Oblak – M. Llorente, J. Giménez, Savić, Reinildo, Lodi – de Paul, H. Herrera, Koke (80. Kondogbia) – Griezmann (90+3. Á. Correa), Félix (90. Felipe). Náhradníci Domácí: Bailly, Cavani, Heaton, Henderson, Jones, Lindelöf, Lingard, Mata, Matić, Pogba, Rashford, Wan-Bissaka Hosté: Camara, Correa, Felipe, Gomez Vela, Hermoso, Kondogbia, Lecomte, Martín, Serrano, Suárez, Moreno Karty Domácí: N. Matić, Dalot Hosté: de Paul, H. Herrera Rozhodčí S. Vinčič – T. Klančnik, A. Kovačič Stadion Old Trafford, Manchester

„Atlético má tým spolehlivých hráčů, kteří udělají cokoliv, co jim trenér naordinuje. Vědí, o co ve fotbale jde, a makají dohromady jako tým. To United se dívají jeden na druhého a říkají si ‚tak kdo dneska vytáhne z klobouku nějaký magický trik?‘“ okomentovala vypadnutí z Ligy mistrů další legenda Red Devils Rio Ferdinand.

Pro United tak skončí sezona bez trofeje. Opět. A hned tak se to nezmění. Aspoň podle Scholese. „Vidíte to na Liverpoolu a City, věděli jste, že poslední dva tři roky jsou silní a věděli jste, že budou hrát o titul. My jsme tohle neměli třeba deset let od odchodu Sira Alexe (Fergusona) a nezdá se, že by se to mělo změnit, spíš mám pocit, že jdeme opačným směrem,“ rozčiloval se někdejší tvrdý záložník.

„Musíme konečně získat toho správného muže, třeba to ještě nevyjde, ale tihle lidé za kulisami si musí být jistí, že beru toho pravého,“ dodal Scholes směrem k hledání nového kouče.

Otázkou je, jestli by se chtěl na Old Trafford přesunout třeba trenér vítězného Atlétika Diego Simeone. Na něj se totiž po zápase snesla frustrace domácích fanoušků, kteří někdejšího argentinského reprezentanta zavalili sprškou lahví a kelímků, takže z odchodu do šatny se stal spíš bleskový úprk.

Simeone nicméně tvrdil, že si ničeho nevšiml. „Ne, když jsem odcházel ze hřiště, běžel jsem, protože jsem byl šťastný a chtěl jsem si to užít v šatně. Nevím, co se stalo, myslel jsem jen na to, abych se dostal do šatny, byl jsem hrozně šťastný,“ popisoval.

United byli v prvním poločase lepší a fotbalovější, ale přesto slavilo Simeoneho Atlético. „Zvládli jsme udeřit z rychlého protiútoku, což je dost zasáhlo. To nám přineslo dobrý výsledek. Ve druhé půlce jsme kontrolovali hru a cítili se pohodlněji, když se soupeř snažil hrát na rychlé protiútoky, my jsme zužovali prostor,“ popisoval trenér.

„Naši stopeři hráli skvěle a bylo to týmové představení. Nemusel jsem dělat žádné změny, protože všichni dneska tak dobře spolupracovali,“ dodal spokojený Simeone.