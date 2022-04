Hrdina Liverpoolu slavil gól a z tribuny přilétla tyč. Nechutné, nechápe expert

Liverpool poslal do vedení Ibrahima Konaté • Reuters

Liverpool poslal do vedení Ibrahima Konaté • Reuters

Tři sezony válel v dresu Porta, na horké půdě Benfiky tedy rozhodně vítaným hostem nebyl. Luis Díaz přijel do Lisabonu s Liverpoolem v rámci čtvrtfinále Ligy mistrů a gólem na 3:1 v závěru přiblížil „Reds“ semifinále. Když si užíval oslavu branky se spoluhráči, kromě obvyklých nadávek a nelichotivých gest mu těsně kolem hlavy proletěla železná tyč. „Nechutné chování,“ nechápal bývalý hráč Micah Richards.

Luis Díaz si oslavou čelem k domácím fanouškům neodpustil malé rýpnutí, které se mu vrátilo i s úroky. Z tribuny přišla řada typických reakcí. Zdvižené prostředníčky i sprška nadávek. Když se pak ale liverpoolský hrdina otočil, aby slavil se spoluhráči, od jednoho z „fanoušků“ přiletěla kovová tyč.

„Nechutné chování. Vím, že hrál za rivaly z Porta, ale fanoušci umí víc než tohle,“ reagoval v pozápasovém studiu CBS Sports bývalý fotbalista Manchesteru City Micah Richards.

Souhlasně přikyvoval i bývalý obránce Liverpoolu Jamie Carragher. Podle něj se podobné incidenty „vkrádají“ do zápasů častěji než dříve, protože je fotbal ještě více sledovaný. Ať už díky více přenosům či sociálním sítím.

Souboje fanoušků či vnímaní klubové příslušnosti pak přirovnal ke tribalismu, čili příslušnosti k určitému kmeni. „Myslím, že mnoho z těchto příznivců nyní dostává to, co si zaslouží, pokud jde o zákazy do konce sezóny nebo na tři roky. Takové odstrašující tresty jsou nutné,“ dodal Carragher.

Zatímco vyprávěl, televize ve studiu pustila ještě jeden záběr. Když si Kolumbijec přišel na hrací plochu převzít cenu pro nejlepšího hráče utkání, z tribun přilétla další tyč. Díaz byl tentokrát čelem a z vyčítavým pohledem stihl uskočit. Poté se vysmívavým pohledem podíval na místo, odkud předmět přilétl a jako vítěz celého večera spokojeně odkráčel.