Liga mistrů: Liverpool porazil Benfiku 3:1, výhru City trefil De Bruyne

Fotbalisté Liverpoolu vyhráli v úvodním utkání čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Benfiky Lisabon 3:1. Dvougólové vedení ještě do poločasu zajistili Ibrahima Konaté a Sadio Mané. Brzy po přestávce sice snížil Darwin Núñez, ale Luis Díaz v závěru znovu zvýšil a hodně vylepšil pozici anglického týmu do odvety. Do dvojutkání s Atlétikem Madrid vstoupil lépe Manchester City. Jeho hubenou výhru 1:0 trefil v 70. minutě Kevin De Bruyne. Odvety jsou na programu příští středu.