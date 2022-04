Salah odmítl návrh nové smlouvy. Plat jako Ronaldo? Liverpool to vidí jinak

Fotbalová sezona kvaltuje do finiše. A sen Liverpoolu o zisku čtyř trofejí žije. Osm kol před koncem anglické ligy „Reds“ ztrácí pouhý bod na vedoucí Manchester City, v FA Cupu jsou krok od finále, ligový pohár již ovládli a čtvrtfinále Ligy mistrů s Benfikou rozehrají dnes večer v Lisabonu. Svěřenci Jürgena Kloppa to mají rozjeté parádně. Přesto se fanouškům z města Beatles neusíná v posledních měsících nejlépe. Bojí se, že přijdou o největší hvězdu – Mohameda Salaha. Ten se nemůže s klubem dohodnout na nové smlouvě a hrozí, že odejde.

Přijít o něj? Pro klub by to byla hotová katastrofa. Jen pro představu, jak moc důležitou postavou pro Liverpool Salah je. V aktuálním ročníku Premier League v 28 zápasech nasázel 20 branek (druhý nejlepší střelec jich má „jen“ 14) a zároveň asistoval u 10 gólů (jen jeden hráč má víc nahrávek). V Lize mistrů v osmi duelech zaznamenal stejný počet přesných zásahů.

Salah přestoupil do Liverpoolu v létě 2017 za 36,5 milionů liber (1,1 miliardy korun), pod Kloppovým vedením se vypracoval mezi nejlepší fotbalisty na světě. Na Anfieldu ale aktuálně rostou obavy, že o Egypťana přijdou. Vedení klubu se s devětadvacetiletým křidelníkem nemůže dohodnout na nové smlouvě. Stávající vyprší v létě 2023.

Přitom Salah rozhodně neplánuje opustit Liverpool a klub zase netouží přijít o něj. V čem je tedy problém? V penězích. Momentálně pobírá Mo 200 tisíc liber týdně (5,8 milionu korun). Klub mu v prosinci nabídl nový tříletý kontrakt s dvojnásobným platem, což ale bývalý hráč Chelsea či AS Řím odmítl.

Nabídka podle něj nebyla dost dobrá, cítí se nedoceněn, chce plat jako Cristiano Ronaldo. Portugalec ve službách Manchesteru United pobírá 500 tisíc liber týdně. Jenže takové peníze Liverpool nedá. Pokud jde o fanoušky, ti by Salahovi platili zlatem, jenže „Reds“ mají pevně nastavenou platovou strukturu a přes ni nejede vlak.

Proč v případě Salaha neudělat výjimku? Vždyť si ji zaslouží. A v tom je ten problém. Co se stane, až vedení přijde třeba za Saido Maném a nabídne mu novou smlouvu s maximálním finančním ohodnocením, které si nastavili? Hrozilo by to, že i Senegalec by se cítil nedoceněn. Tím by se spustil dominový efekt.

Pokud uděláte jednu výjimku, ukážete slabost, ostatní ji vycítí a budou ji chtít využít. Proto si Liverpool stojí za svým. Salah víc jak 400 tisíc liber týdně nedostane. Buď podepíše, nebo odejde. Nikdo není víc jak klub.

Salah sice může vyhrožovat odchodem, což nedělá a patrně ani neudělá, ale s vedením by stejně nepohnul. Klub si počká, nechá ho vycukat a pak s ním podepíše původní dohodu.

Fanoušci Liverpoolu Mo Salaha zbožňují • Foto Reuters

„Mo očekává, že budeme ambiciózní, ale víc udělat nemůžeme,“ líčil Klopp na začátku měsíce. „Z mého pohledu je vše v pořádku. Nic se neděje. Zatím se nic nepodepsalo a ani nepadl žádný konečný verdikt. Musíme počkat, není kam spěchat.“

Pravda je taková, že v současnosti Salah lepší adresu, kde bude mít největší šance na zisk nejcennějších trofejí, nenajde. Jasně, může jít do klubu, který mu dá plat, po kterém touží. Pak si ale musí promluvit se svým svědomím. Je lepší brát jinde o 100 tisíc liber týdně víc za cenu toho, že možnosti na zisk ligového titulu či triumfu v Lize mistrů budou výrazně menší?

Podle posledních zpráv z Ostrovů to přeci jen vypadá, že Salah ustoupí ze svých požadavků a kývne na původně nabízený plat s tím, že klub vylepší nabídku v bonusech. Délka kontraktu by měla být na tři sezony s možností prodloužení o další rok. Přesto je potřeba brát na zřetel, že nic není podepsáno a jednání se můžou snadno zvrtnout.