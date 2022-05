Sen o quadruple. Liverpool kráčí po stezce nesmrtelných. Kdo byl nejblíže?

Sen výjimečných. Na začátku sezony o něm příliš nepřemýšlíte, v průběhu se soustředíte na každý následující zápas, ale v závěru vás dostihne. Vyhrát čtyři trofeje? Něco unikátního, co se dá směle zařadit do kategorie sci-fi. Žádnému anglickému klubu se tohle v historii nepovedlo. Pár se jich k takzvanému „quadruple“ přiblížilo, ale ne jako Liverpool. Svěřenci trenéra Jürgena Kloppa si mohou v odvetném klání semifinále Ligy mistrů na půdě Villarrelau zajistit postup do finále a výrazně se přiblížit k zápisu do nesmrtelnosti.

Když fotbalisté Arsenalu v sezoně 2003/04 vyhráli Premier League, aniž by našli přemožitele, stali se z nich „The Invincibles“ (Neporažení). Žádný jiný anglický klub tohle doposud nezopakoval. Stejně jako památný ročník Manchesteru United 1998/1999, kdy „rudí ďáblové“ získali treble (ligu, FA Cup a Ligu mistrů). Tábory fanoušků obou celků mají tyhle historické milníky vytesané v paměti. Jenže teď je tu něco, co by to mohlo přebít. Liverpool a jeho pokus o quadruple.

„Pokud Liverpool vyhraje všechny čtyři trofeje, přepíše dějiny, stane se nejlepším anglickým klubem v historii,“ měl jasno Rio Ferdinand, legendární stoper Manchesteru United a toho času televizní komentátor.

O tak výjimečný počin by šlo. Žádný anglický tým v historii nevyhrál čtyři hlavní trofeje. Jde o něco naprosto senzačního, k čemu má Liverpool nakročeno velice slibně. Chybí posledních pár kroků. Těch nejtěžších.

Ligový pohár Kloppova družina již uzmula, od prvenství FA Cupu ji dělí souboj s Chelsea, v Premier League zběsile nahání vedoucí Manchester City, za kterým zaostává pouze o bod čtyři kola před koncem a v Lize mistrů je po úvodní výhře 2:0 nad Villarrealem jednou nohou ve finále. Stačí, když zvládne odvetu ve Španělsku.

„Zatím je to vynikající sezona a bude, i když nepřidáme žádnou další trofej,“ líčil Klopp. „Pokud se dostaneme do finále Ligy mistrů, půjde o parádní počin, Jenže když nevyhrajeme, nezískáme stejný respekt, jako kdyby se nám to povedlo. Tak to prostě je. Lidé jsou posedlí prvním místem. Druhé nikoho nezajímá.“

O quadruplu německého kouče pochopitelně příliš mluvit neuslyšíte. Nechce stresovat své svěřence, ale úplně uniknout tomu nejde. Jedná se o historický milník. „Vím, že je normální hovořit o něčem, co se nikomu jinému nepovedlo, když jste tak blízko,“ prohodil Klopp. „Ale zároveň se můžeme bavit o tom, že místo čtyř trofejí zakončíme sezonu jenom s jednou,“ upozornil na zrádnost osudu. Hranice mezi úspěchem a zklamáním je tenká.

A o té by Klopp mohl ledacos vyprávět. „Kdyby nebylo Manchesteru City, pravděpodobně bych vyhrál víc než jeden titul v anglické lize. A kdyby Pep nekoučoval Bayern, asi bych s Dortmundem taky měl víc trofejí,“ podotkl s odkazem na svoji nemesis – Guardiolu.

Právě španělský kouč Cityzens stojí rodákovi ze Stuttgartu v cestě v Premier League a může i v Lize mistrů, kde Manchester bojuje ve druhém semifinále s Realem Madrid, který v prvním duelu udolal 4:3 a odveta je na programu ve středu.

Mohlo by tak dojít na pikantní souboj dvou trenérů anglických celků ve finále nejprestižnější klubové soutěže, jež udávají trendy moderního fotbalu. Klopp vs. Guardiola. „Jsou fantastickým týmem. Ale nehrajeme proto, abychom jim překazili pokus o quadruple. Ale proto, že chceme vyhrát Premier League a pokusili se poprvé ovládnout Ligu mistrů,“ upozornil Španěl.