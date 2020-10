Příběh „nejhoršího gólmana“ v Anglii. Zničila ho tahle směšná chyba

Massimo Taibi. Tak schválně, slyšeli jste někdy tohle jméno? Dnes padesátiletý chlapík kdysi vychytal postup Piacenze z druhé italské ligy, v Serii A je historicky devátým nejúspěšnějším gólmanem, co se počtu chycených penalt (12) týče... No a v neposlední řadě se proslavil taky jednou pořádnou hrubkou.

Příběh přitom měl být napsán úplně jinak. Taibi přicházel do Manchesteru United v roce 1999 za 4,5 milionu liber (s aktuálním kurzem něco málo pod 134 milionů korun), počítalo se s ním jako s náhradou za legendárního Dána Petera Schmeichela. V klubu nakonec vydržel pouhé čtyři zápasy. Následoval rychlý a nepěkný konec, do Itálie už se třicátník vracel s nálepkou nejhoršího brankáře historie Premier League.

Co se vlastně tehdy stalo?

Sira Alexe Fergusona, který k „Rudým ďáblům„ tehdy 29letého brankáře přiváděl, nejdřív fanoušci velebili. Taibi si odbyl premiéru proti Liverpoolu (3:2) a jistým výkonem dotáhl United k třem bodům, navíc byl zvolen i hráčem zápasu. Následovala remíza 1:1 s Wimbledonem, během níž tým opět několikrát podržel a potvrdil tak svou pozici. Ale pak to přišlo.

Domácí zápas se Southamptonem, brankářovo třetí kolo v novém klubu. Záložník Matt Le Tissier napřáhl během druhé půle k troufalé dalekonosné ráně, nakonec ale vyslal jen přízemní „šmudlu“ doprostřed brány. Takovou, kterou vidíte dvacetkrát za sezonu a gólmanům většinou problémy nenadělá, Taibimu každopádně ano.

Skotačící míč mu proplul k údivu všech mezi rukama. Hokejová záchrana alá secvaknutí „betonů“ nezafungovala, balon mezi nohama italskému gólmanovi projel až do brány. Manchester nakonec bral ze zápasu bod a nad italským gólmanem se začínálo smrákat. Fanoušci po zápase okamžitě chrlili o jeho výkonu vtipnější a vtipnější historky, předbíhali se v kreativitě a trend neutichl v podstatě dodnes.

„Pro mě nešlo o tak strašnou chybu, nebo něco, s čím by vás měli spojovat po celý život,“ řekl Taibi pro britský Daily Mail v rozhovoru s odstupem dlouhých 20 let. „Je to přesně jedna z těch věcí, která se gólmanům stává. Viděl jsem podobných gólů v Anglii i Itálii hodně, věřte mi. Vypadá to směšně, ale podobné momenty se stávají často. Nebyl jsem první ani poslední.“

Italskému brankáři se podobný incident stal i v Turíně, podle něj o vyloženou hrubku nejde. „To spíš je chyba, když vyběhnete pro míč a netrefíte ho. Ale neškodná střela, která vám skočí mezi nohy, je prostě totální nehoda,“ vysvětloval horlivě dál. Jak už bylo řečeno, fanoušci tolik pochopení neměli.

Taibiho společně s novináři přejmenovali na nejhoršího gólmana historie Premier League.

„Už jsem starší, znormalizoval jsem si to. Ale věřte, že mě to bolelo. Pokaždé, když jednou za rok tuhle nálepku někdo vytáhl,“ pokračoval bývalý gólman s dovětkem, že sportovce nejde posuzovat podle čtyř utkání.

To následující bylo z jeho pohledu vůbec nejhorší. Chelsea přejela United 5:0, čímž se gólmanova anglická část kariéry uzavřela úplně. Další start už nepřidal, Rudí ďáblové však v sezoně 1999/2000 vyhráli titul a jméno Taibi na sezonním úspěchu nechybí.

„Odejít pryč bylo moje rozhodnutí, měl jsem podepsaný kontrakt na čtyři roky,“ vyprávěl nešťastník z přelomu tisíciletí dál. Protože nemohl chytat kvůli oficialitám Ligu mistrů, trenér mu dal volno, aby se doučil jazyk. Brankář ale ve stejné chvíli zažíval rodinné problémy a rozhodl se odcestovat zpátky do Itálie. „Sir Alex Ferguson mě prosil, ať počkám. Ať jedu domů jen na dva týdny a pak se vrátím, ale problémy byly moc vážné...“

Ze všeho nejvíc zpětně Ital nelituje chyby, ale rozhodnutí o konci v Manchesteru. „Pořád lituji, že jsem odešel. Uvědomil jsem si to hned. Měl jsem zůstat a pracovat na rodinných problémech z Anglie. To mě na celé kariéře mrzí úplně nejvíc, byl jsem příliš impulzivní.“

Brankář dochytával sezonu v Regině hrající Serii B, pak se přesunul do Atalanty. Kariéru nakonec končil za FC Turín a ještě později ve druhé italské lize v dresu Ascoli.

Na chybu podle vlastních slov nikdy nezapomněl. „Vážně jsem myslel, že je Manchester mým novým domovem... Ale svět se mi během rodinného problému zbortil,“ vracel se 20 let zpět Taibi.

„Víte, co je na tom všem nejhorší? Okamžité si uvědomění toho, že jste udělali chybu. To je to hrozné. Negativní moment už jsem si v sobě bohužel nesl až do konce kariéry, a to jsem hrál ještě deset let po konci v United,“ uzavřel svůj příběh jeden z největších fotbalových smolařů.

Jeho osud ale není ojedinělý. Chyby výrazně zbrzdily kariéru třeba i už zmiňovanému Lorisu Kariusovi, který si zachytal za Liverpool ve finále Ligy mistrů 2017/2018 proti Realu. Po dvou chybách anglický celek prohrál 1:3 a bezesporu i kvůli období, které následovalo po nešťastném duelu, teď Karius vystřídal hostování v tureckém Besiktasi za Union Berlín. I on původně podepsal v Premier League smlouvu na pět let - vyprší mu v roce 2021.