Plzeň dumá, jak přelstít Helsinky: pozor na umělou trávu i rozestavení

Helsinky proti Rize zvládly domácí duel těsně 1:0, postup nakonec urvaly v dramatické odvetě po prohře 1:2 v prodloužení díky úspěšnějšímu penaltovému rozstřelu (5:4). Na finského soupeře narazí plzeňská Viktoria ve druhém předkole Ligy mistrů. Pokud dvojutkání zvládne, zajistí si podzim v pohárové Evropě.

„Pro mě to bude první zkušenost proti finskému fotbalu,“ poznamenal zkušený západočeský kapitán Lukáš Hejda. „Větší rozbor na videu nás teprve čeká. Viděl jsem první zápas. Domácí hráli hodně do defenzivy v rozestavení na tři stopery. Šancí v zápase nebylo moc ani z jedné strany, šlo spíš o opatrné pohárové utkání. Proti nám budou vycházet z pevné defenzivy, na nás bude gól dát a dobývat,“ odhadl.

Asistent Marek Bakoš a sportovní ředitel Daniel Kolář sledovali zápas v Helsinkách z tribuny a přivezli cenné poznatky. Věřili spíš v postup fotbalovějšího hosta z Rigy, nakonec se ale Plzeň chystá na severského soupeře. „Čeká nás těžký, hodně bojovný tým, hraje v rozestavení 3 – 4 – 3. Ve dvojzápase proti Rize byl jejich výkon velmi slušný. Věřím, že jsme dobře připraveni,“ komentoval soupeře západočeský kouč Michal Bílek.

Plzeňský trénink v Alpách před LM: rychlost i dril na malém prostoru Video se připravuje ...

V Helsinkách se hraje na zrádné umělé trávě, která podle informací deníku Sport navíc není v bůhvíjakém stavu. „To je jediná komplikace. Není to ideální, ale na tohle nemůžeme koukat. Hlavním cílem je postoupit, bereme to tak, že hrajeme na umělce a nic s tím neuděláme,“ nehledal výmluvy Hejda.

Západočeši plánují nácvik na specifickém terénu i před odletem v domácím prostředí. „Na umělce absolvujeme jeden, možná dva tréninky doma a pak v Helsinkách předzápasový u nich. Určitě je pro nás lepší končit v domácím prostředí,“ dodal Bílek.

Finský mistr nastupuje v rozestavení na tři stopery, což Plzni nesedlo v přípravě proti St. Truidenu a prohrála 1:3. „Hodně jsme se na to zaměřili, snažíme se to vypilovat k dokonalosti a co nejlépe se na to připravit,“ konstatoval Hejda.

Plzeňským pomůže i osobní zkušenost českého obránce Rigy Petra Mareše. „S naším analytickým štábem jsme se domluvili, že pošleme do Plzně nějaké materiály. Doufám, že Helsinky přejede. Věřím, že s nimi nebude mít větší problém,“ prohlásil někdejší obránce Mladé Boleslavi nebo Teplic.

Kvalita a herní zkušenosti by měly být na straně českého šampiona. „Po našem dvojzápase je v mých očích Plzeň jasný favorit. Může jí stát v cestě jenom to, že jdou do ostrého utkání rovnou z přípravy. Druhá věc je umělka v Helsinkách. Ale myslím, že jsou tak zkušení, že si to pohlídají a nebude to pro ně problém. Helsinky nejsou nic extra, co by Plzeň neměla zvládnout. Hrají na tři vysoké stopery, jsou silní ve standardkách. Na druhou stranu do obrany nejsou tak dobří, mají mezery v křídlech,“ naznačil slabiny západočeského soupeře.