Střelec Chorý: Odveta v Plzni bude peklo. Proč ještě nahrával Havlovi?

PŘÍMO Z HELSINEK | Byl to on, kdo se podepsal pod první gól Plzně v nové sezoně. Útočník Tomáš Chorý proměněnou penaltou nasměroval Viktorii k vítězství 2:1 v prologu druhého předkola Ligy mistrů. „Přesně takhle jsme to chtěli - chytit začátek a vletět na soupeře,“ líčil Chorý po vyhrané bitvě s HJK Helsinky.

Šestá minuta, penalta, gól. Byl to pro vás ideální scénář?

„Jasně. Dostali jsme se do vápna, trefili ruku stopera a byla z toho penalta. Byl jsem na ni určený a věřil jsem si. Zaslouženě jsme se dostali do vedení a navzdory vyrovnávacímu gólu jsme to naštěstí dotáhli k výhře.“

Nastartovala brzká trefa i vás osobně?

„Zvlášť na začátku sezony je pro útočníka důležité, aby se brzy chytil. Jsem šťastný, že jsem mohl týmu pomoct k důležitému výsledku. Udělali jsme první suprový krok směrem do Evropy. Věřím, že to zvládneme i doma a ukážeme sílu Plzně.“

Dařilo se vám vyhrávat většinu soubojů. Potvrdilo se, že finský mistr má obranu slabší než útok?

„Hrálo se mi dobře, ale bylo to strašně těžké, soupeř hrál na tři stopery. Měl jsem všechno na hlavě, a když jsem to prodloužil, většinou tam nikdo další od nás nebyl. Proto jsme se snažili získávat druhé míče a něco z toho mít. Většinu zápasu se to dařilo, ale…“

Ale?

„Musíme se zaměřit na první desetiminutovku ve druhé půli, kdy jsme byli trochu vlažní. Je to poučení pro příště a věřím, že se nám to už nestane.“

V první půli jste měl na noze ještě jeden gól, přesto jste ještě nahrával Milanu Havlovi. Proč?

„Byla to moje první myšlenka. Viděl jsem ho tam a chtěl jsem mu to hned dát. Ovšem hned, jak jsem to udělal, věděl jsem, že jsem to měl naprat pod vingl. Mohl jsem dát dva góly, ale nevadí.“

Jak moc bylo důležité, že jste si krátce po vyrovnávacím gólu vzali vedení zpátky?

„Bylo na nás vidět, že nás to vůbec nezlomilo. Na gól na 1:1 jsme zareagovali vyhranými souboji a chtěli jsme vedení zpátky. Honza Kopic si to hezky narazil s Buchou a dal moc krásný gól. Navedl si to a levačkou vystřelil k tyči, přesně takhle je mu to vlastní.“

Stál vás zápas hodně sil?

„Nejhorší bylo, když soupeř vzadu držel míč a jen tak si to strkal. Buď stopeři mezi sebou, nebo si to ještě dávali s gólmanem. Čekali jsme na jejich ztrátu, ale bylo to složité. Dostoupil jsem stopera, který čekal, než k němu přijdu na metr, a pak to teprve nahrál. Ani toho moc nenaběhal… Myslím ale, že jsme z toho dokázali vytěžit maximum.“

Upřímně, nebyli jste místy zbytečně pasivní?

„Myslím, že ne. Chceme mít pevnou defenzivu a Helsinky se nám do toho moc nedostávaly, zacpávali jsme prostor. Bránili i křídelníci Mosquera s Kopicem a soupeř to měl těžké. Taková je naše hra, nechceme tam nikoho pustit. A z toho mála, které dostaneme, chceme získat co nejvíc.“

A jak jste se prali s umělkou?

„Nebylo to nic příjemného, ale na to se nemůžeme vymlouvat. Věděli jsme, že v Helsinkách je umělka, a jeli jsme to na ni zvládnout. Povedlo se a věřím, že už si tady nezahrajeme.“

Co čekáte od odvety?

„Peklo. Už teď se těším. Nenecháme soupeři ani metr prostoru. Snad přijde hodně našich fanoušků a doufám, že to Helsinkám ukážeme na hřišti i v hledišti.“