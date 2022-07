Suchopárek o Plzni: Vedení se po postupu uleví. Co Sýkora a Tiraspol?

Plzeň si z Finska přivezla jednogólový náskok, ale hned zkraje odvety ho mohla ztratit, kdyby Bojan Radulovič trefil branku. Brzy nato se Viktoria dostala do vedení a zápas kontrolovala. Jak moc klíčový byl právě začátek?

„Naprosto. Kdyby Plzeň musela dotahovat, měla by to složitější, na druhou stranu podle její herní převahy bych tipoval, že by to zvládla. Kvalita byla od začátku na straně Viktorie: na hráčích bylo vidět, že dobře vědí, o co jde. Už v prvním zápase byli lepší než soupeř a v odvetě na to navázali.“

Přesto byl mezi oběma duely rozdíl, viďte?

„Pokud se bavíme o Plzni, rozhodně byla klidnější na míči a sebevědomější než v Helsinkách. Tam ještě mohla hráče svazovat nervozita z prvního utkání sezony nebo z umělky, na kterou nejsou zvyklí. Zato doma z nich všechno spadlo, zvlášť když tam v pohárech neprohráli už téměř čtyři roky.“

A co standardky? Padaly po nich skoro učebnicové góly.

„Standardky pomohly Plzni k tomu, že měla už po první půli klid. Když je dobře kopnete a správně načasujete náběh, můžete si z nich udělat velkou zbraň a usnadnit si zápas. Pro Plzeň to byl důležitý detail na cestě za výhrou, ovšem měla jasně navrch i herně a kombinačně.“