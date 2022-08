Plzeňský soupeř: loňský skalp Realu, všemocní majitelé i sázka na Afriku

Šeriff Tiraspol vlastní dvacet ligových titulů, na domácí scéně nemá konkurenci. Vznikl v roce 1997 prostřednictvím dvou majitelů, bývalých důstojníků KGB. Jedním z nich je Victor Gușan, asi nejvlivnější muž v Tiraspolu. Bizarní fungování klubu, praní špinavých peněz, prodej zbraní, pašování drog, náklonnost k Rusku. Takřka všechny nekalosti, které si dovedete představit, jsou spojovány s plzeňským soupeřem.

Společnost Šeriff, která je i v názvu klubu, vlastní v Podněstří takřka vše. Čerpací stanice, banky, televizní kanály, pivovary či pekárny. Pro klub vybudovala luxusní sportovní komplex, jakousi pýchu celé proruské oblasti, která už před lety vyhlásila autonomii na vládě v Kišiněvě. Mezinárodní společenství ji ale jako samostatnou republiku neuznávají.

UEFA zápasy v Tiraspolu zakázala kvůli orientaci na Rusko a bezpečnostním rizikům spojených s válečným konfliktem na Ukrajině. Na dohled stadionu, kam za běžných okolností chodí na velké zápasy zhruba patnáct tisíc diváků, v současné době trčí ostnaté dráty a hlídkují zde ruští vojáci. Utkání s Plzní se hraje v hlavním městě Moldavska Kišiněvě, kde je situace klidnější.

Co může Viktoria očekávat na hřišti? Určitě tým s vysokými ambicemi. Šeriff v minulé sezoně poprvé v historii pronikl do základní skupiny Ligy mistrů, kde šokoval fotbalový svět výhrou 2:1 na Realu Madrid. Z třetí příčky prošel do vyřazovací fáze Evropské ligy, kde ale hned v prvním kole vypadl s portugalskou Bragou.

Tým je založený na hráčích z ciziny, ale po úspěšném ročníku prošel ohromnými změnami. Soupiska se absolutně rozpadla a nyní se tvoří nová kostra týmu. Zatímco během slavné jízdy Šeriff spoléhal hodně na hráče z Jižní Ameriky, nyní sází na africkou cestu (v odvetě 2. předkola Ligy mistrů s Mariborem bylo v základní sestavě sedm Afričanů, k tomu dva Brazilci, jeden Nizozemec a jeden hráč z Bosny a Hercegoviny).

Ti, co se v uplynulé sezoně proslavili a zviditelnili na evropské scéně, klub při první příležitosti opustili, majitelé zase své hráče zajímavě zpeněžili. Ze 14 členů kádru, kteří zasáhli do utkání v Madridu, zůstali pouze obránce Keston Julien a záložník Edmund Addo, ale ten v novém ročníku ještě nenastoupil. V létě přišel i nový trenér Chorvat Stjepan Tomas.

„S moldavským fotbalem tohle nemá nic společného, jsou tam prakticky všichni cizinci. Co jsme viděli, jedná se opravdu o velmi kvalitní a nepříjemný tým,“ charakterizoval soupeře plzeňský trenér Michal Bílek. „Mužstvo se tvoří za pochodu, jsou tam hodně silní a kvalitní hráči. Co jsme měli možnosti vidět, jsou tam výrazné individuality, musíme se zaměřit na to, abychom je pokryli a proti nám se neprosadili. Na druhou stranu by jejich mužstvo nemuselo být kompaktní a toho můžeme využít my naším týmovým výkonem,“ doplnil asistent Pavel Horváth.

Šeriff v rozjeté kvalifikaci na Ligu mistrů úspěšně zvládl dvě předkola. Proti Mostaru i Mariboru po úvodních bezbrankových remízách v Moldavsku zvítězil 1:0, domácí Superligu začal remízou 1:1 proti Zimbru Kišiněv. Za pět zápasů tým inkasoval jedinou branku, je evidentní, že vychází z pevné defenzivy.

„Maribor se proti nim soustředil také vyloženě na defenzivu, obranu soupeře skoro neprověřil,“ upozornil Bílek. „Po křídlech mají obrovskou rychlost, z Nizozemska jim přišel střední útočník s velmi dobrou levou nohou (Kay Tejan). Musíme hrát zase kompaktně, zodpovědně, poctivě. Jedině tak máme šanci na dobrý výsledek.“

Až samotný zápas ukáže, jaké jsou kvality Šeriffu ve srovnání s českým mistrem. V silách Viktorie, která odstartovala evropskou kvalifikační pouť svalením HJK Helsinky, určitě je těžkou misi v Moldavsku zvládnout.

„Viktoria je hodně slušný tým, ale v první řadě musíme postupně zvyšovat kvalitu vlastní hry,“ prohlásil trenér Šeriffu Stjepan Tomas. „Stanovili jsme si cíle a jdeme krok za krokem. Samozřejmě sníme o tom, že zase postoupíme do skupiny Ligy mistrů,“ doplnil šestačtyřicetiletý kouč.