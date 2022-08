Tiraspol - Plzeň 1:2. Cenná výhra v boji o LM! Skvělý Staněk, rozhodl Bucha

Solidně zaplněný stánek v Kišiněvě, kde v azylu hraje evropské zápasy moldavský šampion, sledoval od prvních minut ostrý, ale svižný fotbal. Výživná byla pětiminutovka v závěru druhého poločasu – nizozemský sudí Danny Makkelie nařídil hned dvě penalty!

A obě správně. Ve 36. minutě hlavičkoval Sýkorovi do ruky Pernambuco a hlavní arbitr bez váhání ukázal na bílý puntík. Rozvášnění fanoušci v Kišiněvě radostí téměř zbořili stadion, Rasheed suverénním pokusem do šibenice proměnil.

Domácí radost trvala necelých pět minut – na druhé straně selhala domácí obrana, do vápna vtrhl Milan Havel a padl po souboji s gólmanem. Zatímco oba aktéři celé akce leželi při ošetřování na zemi, rozhodčí Makkelie se běžel podívat na video – VAR funguje v zápasech třetího předkola Ligy mistrů vůbec poprvé a hned se českému mistrovi hodil.

Sudí u monitoru při opakovačce dobře viděl, že domácí gólman Abalora nechal v souboji ruku, kterou srazil pronikajícího Havla. Míč si vzal Tomáš Chorý a podobně jako Rasheed suverénně proměnil.

Viktoria se musela neustále držet na pozoru, domácí hned po přestávce vystupňovali tempo. V padesáté minutě se Tejan prodral kolem Pernici a srazil ho až za cenu žluté karty kapitán Lukáš Hejda, následný přímý kop Pernambuka bravurně zlikvidoval Staněk a vytáhl míč na roh. Gólman Viktorie svému týmu opět výrazně pomáhal, předvedl i několik dalších velmi těžkých zákroků.

Plzeň přežila kritickou desetiminutovku a naopak ona udeřila. V 56. minutě Tomáš Chorý vyhrál hlavičkový souboj před gólmanem po centru od Mosquery, uhrál míč na Buchu a ten hlavou obloučkem trefil konečnou výhru hostů.

Polař Viktorie vyšperkoval svůj takřka dokonalý výkon, jímž tentokrát předčil i kolegu ze středu zálohy Lukáše Kalvacha. Západočeši udrželi nebezpečného soka na uzdě, jehož tlak postupem minut značně ustupoval. Výhra 2:1 znamená kvalitní výsledek pro odvetu v Doosan Areně.

Plzeň může o Lize mistrů snít zase o něco víc. V případě postupu do play off o postup do hlavní fáze by Viktoria narazila na lepšího z dvojice Karabach – Ferencváros. Což je sice těžká, nicméně opět hratelná dvojice soupeřů...

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 36. Rasheed Hosté: 41. Chorý, 55. Bucha Sestavy Domácí: Abalora – Renan Guedes, Kiki, Radeljić (C), Kpozo – Lushkja (72. Botos), Kyabou, Badolo – Pernambuco, Tejan, Rasheed (89. Ouattara) Hosté: Staněk – Pernica, Hejda (C), Havel – Sýkora, Bucha (90+2. Qose), Kalvach, Mosquera (75. Holík) – Kliment (75. Trusa), Chorý (67. Dedič), Kopic Karty Domácí: Kpozo, Kiki, Abalora, Rasheed Hosté: Kalvach, Hejda, Kopic Rozhodčí Makkelie – Steegstra, de Vries (vš. Nizozemsko) Stadion Stadionul Zimbru, Kišiněv