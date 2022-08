Model CH+K funguje. Přivede Plzeň ještě útočného bombarďáka?

Tomáš Chorý slaví vyrovnávací branku do sítě Šeriffu • FCVP/ Jan Kubíček

Když teče do bot, jeden taktický manévr znají v Plzni velmi dobře. Vyslat dopředu dvě útočné věže, které přišpendlí stopery do vápna a zlomí defenzivu soupeře. V úterním duelu třetího předkola Ligy mistrů proti Šeriffu Tiraspol (2:1) s hrou na dva útočníky trenér Michal Bílek dokonce začal. Tomáš Chorý s Janem Klimentem předvedli, že zvládnou těžké zápasy společně i od prvních minut. Bude Viktoria funkční model používat častěji? A přivede do útoku ještě nějaké zvučné jméno?