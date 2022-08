Bílek: Výhra nic neznamená, začínáme od nuly. Už ví, jak poskládá útok

Jak bude vypadat odveta s Šeriffem?

„Nastoupíme proti týmu, který je technicky velmi dobře vybavený. Vepředu jsou velmi rychlí hráči, silní jeden na jednoho. Nesmíme jim dát prostor, musíme zavírat prostory na hřišti tak, aby neměli šanci chodit do takových soubojů jeden na jednoho. Je to podobné, jako v předešlých zápasech – musíme být pozorní do defenzivy, proti nám stojí velmi kvalitní tým. Přesvědčili jsme se o tom u nich, když mají prostor, dokážou být nebezpeční.“

Našli jste na soupeře recept během úspěšného zápasu v Kišiněvě?

„Musíme k nim rychle přistupovat, nenechat je hrát a držet co nejdéle od naší brány. To se nám dařilo. Odehráli jsme tam dobrý zápas, ale jestli máme pomýšlet na dobrý výsledek, cílem je jednoznačně jít dál. Musíme náš výkon zopakovat, pokud chceme pomýšlet na dobrý výsledek.“

Co vám ukázal první zápas?

„První zápas nám ukázal, že soupeř má kvalitu. Pokud plníme, co si řekneme, jsme schopni eliminovat jejich největší sílu, což jsou jejich ofenzivní hráči. Stejně jako v prvním zápase musíme odevzdat poctivý výkon.“

V jakém nastoupíte rozestavení?

„Už mám jasno, jak nastoupíme. Jsem rád, že jsme schopní hrát v rozestavení z minulé sezony (na jednoho útočníka). Ale v posledních zápasech jsme si potvrdili, že to zvládáme i na dva útočníky, přineslo nám to dobré výsledky. Jsme rozhodnutí, jakým způsobem nastoupíme, ale nejdřív se to dozvědí samozřejmě hráči.“

Jaký rozdíl je ve dvou rozestaveních, která používáte?

„Když hrajeme na dva útočníky, po zisku balonu jsme nebezpečnější. Hrotový útočník tam není sám, v případě centrů ze stran máme v pokutovém území dva gólové hráče, co se dovedou prosadit. Když hrajeme na jednoho, tak máme silnější střed pole, je to tam pevnější. Jak nastoupíme, se dozvíte zítra.“

Stíháte se v náročném programu připravit na tak důležité utkání?

„Zápasy jdou rychle za sebou, ale jsme za to rádi, přáli jsme si hrát evropské poháry. Jedeme v režimu předzápasových a pozápasových tréninků, ale hráči raději hrají zápasy, než trénují. Čeká nás velmi důležitý zápas pro Plzeň jako klub. Snad uděláme důležitý krok k tomu, abychom si splnili naše přání, což je hrát Ligu mistrů.“

Jaká nálada panuje v týmu?

„Jak jdou zápasy hodně za sebou, kluci nemají čas myslet na to, co náš čeká za dva dny. Musíme se rychle přeorientovat, čeká nás nesmírně důležité utkání. Chceme jít dál v Evropě, máme obrovskou šanci, velmi dobrou výchozí pozici. Ale jsme teprve v polovině.“

Spoléháte se na výkony gólmana Staňka?

„Některé zápasy nejsou jednoduché, ale všichni kluci drží formu z minulé sezony. Už jsem říkal, že je to pro nás důležitý hráč, podrží nás, když to potřebujeme.“

Jak vnímáte náskok z prvního utkání?

„Je to skvělý výsledek, vyhráli jsme na soupeřově půdě. Ale nic to neznamená, začínáme zase od nula nula. Nejdeme do utkání s tím, že máme nějakou výhodu. V žádném případě se nesoustředíme jen na defenzivu. Vzadu chceme jednoznačně hrát pozorně, ale také musíme být nepříjemní dopředu, dostat soupeře pod tlak, vytvářet si příležitosti a vstřelit branku.“