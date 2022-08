Plzeň do Baku. Horváth: Staněk má rád hokej a play off, bude v pořádku

Mise Liga mistrů míří do finále, plzeňské Viktorii zbývají poslední dva zápasy, aby počtvrté v historii vstoupila do základní fáze milionářské soutěže. Play off startuje proti Karabachu v dalekém Baku, kam celá výprava odletěla z Prahy v úterý ráno. „Kvalita jejich hráčů je opravdu veliká,“ upozornil asistent trenéra Pavel Horváth.

Plzni chybí zraněný Radim Řezník, do nominace se nedostali obránce Filip Kaša, záložník Kristi Qose, Matej Trusa a Fortune Bassey, který kvůli zápasům za Ferencváros nemohl být zapsán na soupisku pro play off. „Snad všichni ostatní dorazili,“ usmíval se na letišti před odletem Horváth.

Jste tedy kompletní?

„Teď jsem se probudil, doufám, že ano.“

Jak je na tom Jindřich Staněk, který si v sobotu proti Hradci pohmoždil rameno?

„Jindra má rád hokej, my hrajeme play off, takže určitě bude v pořádku.“

Jaké máte informace o Karabachu?

„Pro nás jsou nepříjemní. Kvalita jejich hráčů je opravdu veliká. Vzhledem k tomu, kam jsme se dostali, nás čeká nejtěžší soupeř. Hráči Karabachu jsou opravdu dobří, jejich útočná vozba by se neztratila určitě i v lepších týmech.“

Spoléhají na individuální kvalitu?

„Hodně drží balon, po ztrátě míče i dost presují, obzvlášť v domácích zápasech byli hodně odvážní a v presinku úspěšní, měli hodně zisků a potom to trestali. Když získají vysoko balon, jsou hodně nebezpeční i produktivní. Pro nás je tam hodně vykřičníků, čeho se nesmíme dopouštět a naopak jak tuhle jejich část přecházet.“

Bude klíčem snažit se hrát hodně nahoře daleko od vlastní brány?

„Bude to určitě jeden z klíčů. Bude toho víc, co nám může dělat problémy – jejich domácí prostředí, kde bude veliké teplo, trošku jiné, než tady v Česku kvůli vlhkosti, k tomu fanoušci, kteří je poženou. Plus hráči, na které u nás v lize nejsme tolik zvyklí. Tohle jsou Brazilci, Francouzi, Afričané, kvalita je vysoká. Není tam hráč, který jen tak bezhlavě odkopne balon. To je vždycky nevýhoda. Snažíte se najít v sestavě nějaké slabiny, tady jich fotbalově moc není.“

Přemýšlíte nad základní sestavou?

„Nad základní sestavou přemýšlíme vždycky. Něco v hlavě máme, základ je pravděpodobně i vám jasný.“

Uvažujete s Václavem Jemelkou na levého obránce?

„Pořád je to narychlo, ale pro hráče je nejlepší, když přijde, jde hned hrát a na nic nečeká. Známe Vaška Jemelku dlouho stejně jako fotbaloví fanoušci, kvalitu potvrzuje několik let. Je to i jedna z variant na levého beka, to je jasný.“

Jak velkou překážkou může být úmorné teplo v Baku?

„Také v Česku je dost teplo, tréninky od deseti, půl jedenácté jsou ve slušné teplotě. Ale vlhkost, která nás tam čeká, v Čechách nedoženeme. Uvidíme, jak to bude vypadat na místě.“