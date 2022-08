Bílek: Respekt ano, strach ne. Staněk je asi nejlepší český gólman

PŘÍMO Z BAKU | Remíza 0:0 proti nepříjemnému soupeři znamená otevřený výsledek do odvety. Tedy přesně to, pro co si Plzeň do Baku přijela. Michal Bílek byl po náročné úvodní partii play off o Ligu mistrů spokojený. Vyzdvihl výkon gólmana Jindřicha Staňka, který znovu předvedl několik úžasných zákroků. „Brankáři jsou od toho, aby šance pokryli,“ konstatoval při hodnocení krátce po utkání.

Měli jste z kvalitního Karabachu strach?

„Strach jsme neměli, respekt ano. Věděli jsme, že pokud takhle kvalitnímu soupeři vzadu otevřeme prostory, bude mu to vyhovovat. Snažili jsme se poctivě bránit, to se dařilo a získali jsme zasloužený bod.“

Jak vnímáte remízu 0:0?

„Přijeli jsme sem pro dobrý výsledek. Jsme spokojení, ale v odvetě nás znovu čeká velmi těžký zápas srovnatelný s tím, co jsme hráli tady. Celou dobu jsme hráli do defenzivy velmi dobře, soupeř měl v první půli dvě šance, my si také vytvořili dvě, tři brankové situace. Kromě jedné střely ve druhé půli jsme je už do ničeho nepustili. Jsme spokojení se získaným bodem. Věděli jsme, že kvalita Karabachu je vysoká, před námi vyřadili tři velmi dobré týmy (Lech Poznaň, Curych, Ferencváros), narazili jsme na velmi silný celek.“

Nechodili vaši hráči do soubojů až moc tvrdě?

„Nehráli jsme přehnaně agresivně. Ale nechtěli soupeře pustit do hry, naopak ho dostávat pod tlak tím, že u hráčů budeme brzy, aby neměli čas chodit dopředu. Tohle hráči splnili, určitě jsme nesehráli moc agresivní zápas. Nevybavuji si, že by tam byl zákrok, který by vybočoval z normálu.“

Bude hodně chybět vykartovaný kapitán Hejda?

„Dostal třetí kartu a nebude hrát v odvetě. Ale jsme natolik kvalitní mužstvo, abychom se s tím vypořádali.“

Pomalu už tradiční otázka – jak důležité je mít v bráně Jindřicha Staňka?

„Jindra je skvělý, dneska nás zase podržel, ukázal, že je to pravděpodobně nejlepší český gólman. Věřím, že mu forma vydrží minimálně pro odvetu.“

Nebyl zápas spíš soubojem Staňka s domácími útočníky?

„Brankáři jsou od toho, aby šance pokryli, ten náš to bezezbytku splnil. Na šance to bylo poměrně vyrovnané utkání, my jsme v první půli měli také tři, čtyři možnosti. Nula nula je asi spravedlivý výsledek.“

Zvládl svůj part Václav Jemelka na levém obránci?

„Venca je velmi zkušený hráč, potvrdil své kvality. Nastoupil na trošku nezvyklém postu, ale celý zápas odvedl super výkon. Jsem s ním spokojený, stejně jako s ostatními.“

Vnímal jste bouřlivou a místy až nepřátelskou atmosféru z publika?

„Mám radost, že si můžeme zahrát takové zápasy s výbornou kulisou, kde jde o strašně moc. Jakmile vstoupíte do utkání, hráči i trenéři už atmosféru tolik nevnímají. Atmosféra byla bezvadná, věřím, že v Plzni bude ještě lepší. Máme fantastické fanoušky, co umí vytvořit úžasnou kulisu a domácí zápas dopadne snad ještě lépe, než ten dnešní.“

Před šesti lety Viktorie přes Karabach postoupila, co rozhodne v odvetě?

„Podmínkou bude to, abychom odvedli výkon jako dneska a vstřelili jednu branku, to je úplně jednoduché.“