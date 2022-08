Karabach – Plzeň 0:0. Viktoria přežila peklo v Baku, zářil Staněk

PŘÍMO Z BAKU | Těžká prověrka, opravdu hodně těžká. V pekelné atmosféře vyprahlého Baku plzeňská Viktoria remizovala s Karabachem 0:0. První dějství play off o Ligu mistrů přineslo zajímavé momenty na obou stranách. Ukázalo enormní touhu obou aktérů po úspěchu. Vše zůstává otevřené, za týden v Plzni se bitva o 400 a více milionů definitivně rozsekne.

Zazněla hymna Ligy mistrů a na hřišti se spustilo peklo. Od první minuty, bez vyčkávání, všichni jeli na absolutní maximum. Vyprodaný kotel v Baku spustil frenetický pískot pokaždé, když se Plzeň na delší čas zmocnila balonu. Naopak hlasití domácí fanoušci celých devadesát minut své hochy enormně tlačili. V poslední fázi o Ligu mistrů se nedá čekat žádná pohodička, v daleké destinaci za náročných klimatických podmínek si Plzeň prošla peklem.

Co první dějství play off o Ligu mistrů ukázalo? Obě strany jsou enormně odhodlané vstoupit do elitní společnosti ve skupině. Karabach disponuje ohromnou silou vepředu, trio Wadji, Kady a Zoubir splňuje kvality pro kluby nejvyšší evropské špičky.

Plzeň odolávala díky pevnému, kompaktnímu bloku. Držela soupeře mimo dostřel, když bylo nejhůř, čaroval gólman Staněk. Hráči si v prádelně v Baku sáhli na totální dno sil, třeba Pavel Bucha si říkal o energetický gel ještě před přestávkou. O červenou si koledoval v první půli Jhon Mosquera, místo žluté se za jeho strkanici se soupeřem klidně mohla tahat červená. Slovinský sudí Slavko Vinčič ale řídil utkání s ledovým klidem, počet faulů zůstával v normě a nenechal se vybláznit hlasitým publikem. Také proto Mosquera jako první střídal a pustil na plac Václava Pilaře.

Více jak hodinu před výkopem už se stadion plnil lidmi, duněla hlasitá muzika. Všude desítky policistů, kteří dohlíželi na bezpečnost. Na celém klubu hnaném divokými fanoušky bylo znát, jak moc touží podruhé v historii proniknout do hlavní fáze Ligy mistrů. V tom samém nastavení ale zápas odehrála i Plzeň.

Už při rozcvičce přivítal hráče Viktorie nepřátelský pískot, naopak domácí vstoupili na hřiště za ohlušujícího povyku a blikajících světélek mobilních telefonů. Atmosféra byla ještě před výkopem pořádně hustá, stejně jako teplé, vlhké počasí, teploměr ukazoval v devět večer místního času nějakých 28 stupňů. Náročný byl i měkký povrch – pořadatelé hřiště neustále kropili a udělali ze hřiště hrbolatý, náročný terén.

Obě strany mohly zápas rozhodnout, příležitosti ke skórování si vytvářely. Lukáš Hejda či Tomáš Chorý po rozích od Lukáše Kalvacha, Jan Kopic po včasném centru od Jana Sýkory a pěkném přiťuknutí Tomáše Chorého. Na druhé straně Staněk bravurně zlikvidoval minimálně tři gólovky.

Komplikací je stopka pro kapitána Lukáše Hejdu, který ve druhé půli dostal třetí žlutou v kvalifikaci a v závěrečném duelu pla off bude chybět. Naopak perfektně zvládl premiéru o Ligu mistrů Václav Jemelka. Levonohý stoper odehrál zápas na levém beku a vedl si brilantně.

Bezbranková partie o postupujícím mnoho neřekla. Oba týmy disponují zbraněmi, aby kvalifikaci zlomili na svou stranu. Oba jsou strašně blízko, zároveň daleko. Po první vzájemné konfrontaci vědí, jak chutná soupeřova hra, lépe znají recept, jak v důležité partii uspět. V Plzni to bude za týden ještě hodně zajímavé…

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Magomedalijev – Vešović, Mustafazade, B. Hüsejnov, Bajramov – Garajev (C), Janković (73. Almeida) – Kady – Šejdajev (61. Ozobič), Wadji (73. Owusu), Zoubir. Hosté: Staněk – Pernica, Hejda (C), Jemelka – Kopic (90. Holík), Sýkora (71. Jirka), Bucha, Kalvach, Havel – Chorý (71. Kliment), Mosquera (58. Pilař). Karty Domácí: Wadji Hosté: Mosquera, Hejda, Kliment Rozhodčí Vinčič – Klančnik, Kovačič (všichni SVN). Stadion Tofig Bahramov Stadium, Baku