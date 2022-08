Spokojená Plzeň: nervy v Baku, čaroděj v bráně i ztráta kapitána pro odvetu

Opakuje se to každý plzeňský zápas. Viktorii nosí na ramenou těžkými předkoly vousatý muž v brance. Jindřich Staněk vytáhl v Baku minimálně tři těžké zákroky a v náročném zápase vychytal čisté konto. Remíza jde zásadním způsobem za jedničkou Plzně, letními výkony roste pro velký evropský fotbal. „Jindra je skvělý, zase nás podržel. Ukázal, že je to pravděpodobně nejlepší český gólman. Věřím, že mu forma vydrží minimálně pro odvetu,“ chválil plzeňský kouč Michal Bílek.

Nervy na hřišti i pískot v hledišti

Plzeň okusila ve středu večer opravdu náročnou zkoušku s kulisami opravdové Ligy mistrů. Nažhavené publikum vyprodané arény v Baku pískalo na Bílkovy hochy už od rozcvičky, blikajícími telefony a vytrvalými pokřiky hnalo své hochy do boje. Celý klub touží po velkém úspěchu a podruhé v historii projít do hlavní fáze Ligy mistrů. Jenže to samé hodlá udělat i Plzeň. Na hřišti šlo o nesmlouvavou bitvu v divoké kulise při náročných podmínkách, kdy teplota šplhala na 28 stupňů a přidávala jí vysoká vlhkost. „Mám radost, že si můžeme zahrát takové zápasy před výbornou kulisou, kde jde o strašně moc. Jakmile vstoupíte do utkání, hráči i trenéři už atmosféru tolik nevnímají. Atmosféra ale byla bezvadná, věřím, že v Plzni bude ještě lepší,“ komentoval po utkání Bílek.