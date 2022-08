Jemelkův kvapík v Plzni. Ze stopera luxusní bek, teď nahradí kapitána?

Plzeňský kouč oproti úspěšným předkolům proti Šeriffu Tiraspol udělal jednu změnu. Když přemýšlel, jak čelit ohromné síle ofenzivních borců z Karabachu, rozhodl o instalování Václava Jemelky do základu.

Hráče, který za českého mistra odehrál v rychlém kalupu jediné utkání proti Hradci (2:1) a v novém klubu pomalu ani nestihl vybalit kufry. Levonohohý stoper navíc zaujal pozici na nezvyklém postu na kraji obrany. Jan Sýkora se vrátil na podhrot a tým šel do běžného rozestavení 4-2-3-1.

„Dozvěděl jsem se to den před zápasem. Je to jiná pozice než stoper, ale musím si s tím poradit. Jsem rád, že mě dal trenér do základní sestavy. Snažil jsem se odvést maximum. Myslím, že to bude zápas od zápasu lepší, když tam budu nastupovat,“ pravil Jemelka po úspěšné pohárové premiéře v dresu Viktorie.

Šlo o náročnou premiéru. Vyprodaná třicetitisícová aréna v Baku, nažhavení fanoušci a odhodlaní domácí hráči, kteří před Plzní v kvalifikaci o Ligu mistrů postupně skolili mistra Polska (Lech Poznaň), Švýcarska (Curych) a naposledy Maďarska (Ferencváros).

Jemelkovi se z těžkého duelu za mužstvo, kde ve zrychleném tempu teprve poznává herní systém i zavedené pořádky, nerozklepala kolena. Naopak odehrál zápas s přehledem, bez jediné větší chyby. Uhlídal nebezpečného Šedajeva, suverénně zavřel svou stranu. Navíc působil až neuvěřitelně klidným, vyzrálým dojmem.

Šlo o nejtěžší zápas jeho kariéry? „To si nemyslím, i když byl velice těžký. Já si tohle do hlavy nepouštím. Pokaždé, když jdu na hřiště, snažím se odvést maximum. Odmakali jsme to a jsme rádi na výsledek. Těšíme se na domácí zápas, kde nás poženou fanoušci. Věřím, že to společnými silami dotáhneme,“ dodal Jemelka po utkání.

Zodpovědní lidé v Plzni dobře věděli, proč Jemelku dlouhodobě chtějí. Na českých trávnících běhá málo lepších obránců. Levák v nejlepších letech, má za sebou zkušenosti ze zahraničí (belgická Lovaň) i národního týmu.

Jednání s Olomoucí se dlouho vlekla, sám hráč toužil po nové výzvě a přesunutí na lepší adresu. Sen se splnil za minutu dvanáct, ale v ideální chvíli. Vybojovaná remíza v Karabachu dává Plzni velkou šanci do odvety, po níž může počtvrté v historii proniknout do základní skupiny Ligy mistrů.

„Pocity to byly nádherné, když jsme stáli u středového kruhu a zněla ta krásná znělka. Já jsem to zažil poprvé a je to splněný sen, jsem rád, že jsem u toho mohl být,“ vykládal šťastný hráč. „Výsledek nám dává velkou šanci do odvety. Vybojovali jsme to tady v těžkých podmínkách, počasí bylo nechutné a soupeř kvalitní, takže jsme rádi.“

Za týden v Doosan Areně u toho na hřišti s velkou pravděpodobností opět chybět nebude. Je možné, že dostane ještě náročnější úkol – karetní trest vyřadil kapitána Lukáše Hejdu, takže se vedle Luďka Pernici uvolní místo stopera. Jemelkův obvyklý post, na nějž ho Viktoria přiváděla.