Jemelka přeci jen do Plzně! Obránce se loučil v Sigmě: Potřeboval jsem změnu

Přestupová sága je u konce. Olomoucký obránce Václav Jemelka (27) se přeci jen přesouvá do plzeňské Viktorie. Ve čtvrtek dopoledne naposledy trénoval se Sigmou, kde se rozloučil se svými parťáky a vyrazil vstříc nové výzvě. Kluby o přestupu levonohého stopera jednaly dlouho, po plzeňském postupu do play off Ligy mistrů se rokování zintenzivnilo a během čtvrtka se podařilo najít definitivní shodu. Jemelka podepsal smlouvu na tři roky.

Ve čtvrtek dopoledne na dlouhou dobu naposledy vyběhl v Olomouci na tréninkové hřiště. V nácviku herních prvků už chyběl, místo něj figuroval v sestavě Florent Poulolo, s nímž promlouval trenér Václav Jílek.

S Jemelkou zase přímo na hřišti mluvil olomoucký sportovní ředitel Ladislav Minář, což běžně nedělá. Do závěrečné hry už se pak ryšavý zadák vůbec nezapojil, kamarády sledoval jen z lavičky.

Jednání se táhla dlouho a nebyla jednoduchá, ale všechno nakonec klaplo. „Přestup jsem si moc přál. Cítil jsem, že již potřebuji změnu. Ale neodchází se mi lehko. Byl jsem v Sigmě dlouho a pocity mám teď smíšené. Na jednu stranu jsem hodně šťastný, na stranu druhou cítím, že jedna etapa končí. Děkuji Sigmě za vše, že jsem zde mohl vstoupit do velkého fotbalu, že jsem si tady zahrál poháry. Jen škoda, že jsme v nich nebyli více. Také bych chtěl poděkovat vedení, že přestup umožnili, jednání určitě nebyla jednoduchá,“ uvedl Václav Jemelka pro klubové stránky.

„Vašek je velmi zkušený hráč, který je členem národního týmu a má za sebou i zahraniční angažmá. Není tajemstvím, že jsme o jeho služby delší dobu stáli a jsem rád, že se nyní vše podařilo uzavřít a můžeme s ním počítat již pro nadcházející zápasy, kdy nás kromě ligy čeká i boj o Ligu mistrů,“ uvedl generální ředitel Plzně Adolf Šádek.

Sigma za svého klíčového hráče požadovala milion eur a hráčskou náhradu, na což vedení Viktorie dlouho nechtělo přistoupit. Po úterním postupu přes Šeriff Tiraspol do play off o Ligu mistrů věci přeci jen nabraly rychlý spád. Jemelka se po loučení v Sigmě přesunul do Plzně, kde podepsal tříletou smlouvu.

„My i Plzeň jsme měli svoji představu. Nakonec jsme se ale dohodli tak, aby byly spokojeny všechny strany. Z Vaška jsem v poslední době cítil, že v hlavě nemá nic jiného, než myšlenky na odchod,“ řekl k jednáním sportovní ředitel Sigmy Ladislav Minář.

Olomouc bude chtít podle informací iSport.cz za levonohého reprezentanta náhradu, je možné, že opačným směrem zamíří Filip Čihák. Ne však formou přestupu, jak původně Olomouc požadovala, ale na hostování, aby získal herní praxi a zacelil díru v olomoucké obraně.

Naopak pro Jemelku přichází velká výzva. S Plzní by už měl cestovat na sobotní ligové utkání do Hradce, aby se co nejrychleji adaptoval v mistrovském kolektivu. Následně poletí v úterý do Baku, kde Viktoria odehraje první zápas play off o postup do elitní evropské soutěže proti Karabachu.

Jemelka v Plzni doplní elitní stoperskou dvojici Hejda, Pernica, Viktoria má ještě v záloze Filipa Kašu, Tijaniho a zmiňovaného Filipa Čiháka. V Plzni se potká s Lukášem Kalvachem a Tomášem Chorým, kolegy z úspěšného olomouckého ročníku narození 1995.