Krejčí: Plzeň a LM? Klíčem standardky. Sýkora si říká o reprezentaci

Už za pár hodin v Plzni vypukne velká fotbalová sláva, napjatě očekávané odvetné utkání play off o postup do Ligy mistrů proti Karabachu. Případný postup klubu vynese sportovní prestiž, naplní rozpočet a pomůže celému českému fotbalu. Karel Krejčí v Plzni jako asistent Pavla Vrby zažil dvě úspěšné kvalifikace. Jak vidí šance domácí Viktorie? „Určitě má na postup,“ říká zkušený kouč v rozhovoru pro iSport Premium.

Co čekáte od večerní bitvy?

„Určitě jde o těžkého soupeř, Plzeň nečeká jednoduchá odveta. Karabach budí respekt. Ferencváros (soupeř ve 3. předkole) také zvládl zápas v Baku (1:1), ale pak doma prohrál. Ukazuje to na sílu týmu. Jejich trenér tam působí spousty let, má nějakou vizi, snaží se hrát stejným stylem doma i venku. Vesměs jim to vycházelo. Viktorka bude mít v zádech plný stadion, osa týmu je velice zkušená. Škoda Hejdyse (vykartovaného kapitána Lukáše Hejdy), jeho roli musí převzít někdo jiný. Určitě má Viktorka na to, aby postoupila do Ligy mistrů.“

Čím nebezpečného soupeře přelstít?

„Karabach je velice fotbalový, je potřeba využít domácího prostředí. V zápase nastanou pasáže, kdy se Viktorka dostane do tlaku. Je potřeba si vytvářet standardky. Viktorka na mě ve vápnech v prvním zápase působila lepším dojmem. Ve standardkách má sílu, takovými situacemi si může pomoct.“