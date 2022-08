Proklestili si cestu až do bájné Ligy mistrů. Fotbalisté Plzně zvládli domácí odvetu v play off s Karabachem. I když prohrávali, skóre po heroickém výkonu otočili ve svůj prospěch a výhra 2:1 je posunulu do základní skupiny nejprestižnější klubové soutěže. Kdo byl podle deníku Sport na hřišti nejlepší? A kdo naopak nejslabší? Projděte si známky všech hráčů na stupnici 1 - katastrofální až 10 - mimořádně vynikající.