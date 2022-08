Šádek slavil narození dcery a postup do Ligy mistrů: Lepší den už nezažiju

Fotbalisté Plzně před utkáním play off LM s Karabachem • Pavel Mazáč / Sport

Jhon Mosquera dostal balonem do obličeje • Pavel Mazáč / Sport

Jan Kliment procedil mezi nohami míč a poslal Viktorii do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Adolf Šádek zažil parádní den. Po narození dcery oslavil i postup jeho Plzně do Ligy mistrů • Koláž iSport.cz

„Jsem emocionálně vymlácenej,“ pronesl ve studiu televize Premier Sport 2 vlastník Viktorie Adolf Šádek. Nedivte se mu. Předposlední úterý v srpnu roku 2022 nezapomene do konce života.

„Musím říct, že jsem prožil den, který už nebude nikdy překonaný. Postoupili jsme počtvrté do Ligy mistrů, což pro kluky znamená strašně moc. Navíc se mi odpoledne v půl čtvrté narodila dcera,“ prozradil.

Mluvil také o jejím jménu. Holčička Sofie mohla být Viktorie, bylo by to symbolické, ale, jak Šádek s úsměvem odmítl: „Trapné.“

Konec duelu prožíval velmi složitě. „Byl jsem zavřený sám v kanceláři, naskakovala sedmička, osmička. Klukům jsem věřil, ale kvalita soupeře byla obrovská, aby nám vstřelil druhou branku. Pral jsem se s tím vnitřně, mám od rána naročný den. Zvládli jsme to díky klukům, kteří posledních dvacet minut nedali soupeři čuchnout,“ popisoval. „Fungujeme jako klub trošku jinak než ostatní, je vidět, že to není o penězích. Je to o té třetí přidané hodnotě,“ připomněl, že český mistr není (tedy spíše nebyl) dlouhodobě v komfortní finanční kondici.

Nyní to bude jinak, Liga mistrů zajistí stovky milionů. „Peru se se situací. Byl jsem mrtvej, pak polomrtvej, teď jsem živej. Jsem vděčný, jak to hráči uchopili. Věřím, že našim soupeřům z Prahy Viktorka ještě zatopí,“ vzkázal.

Na Spartě i Slavii musí být v pozoru.