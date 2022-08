Trpělivá i bláznivá cesta za miliony. Šádek riskoval vše, ale karty mu přišly

Jan Kliment procedil mezi nohami míč a poslal Viktorii do vedení • Pavel Mazáč / Sport

Plzeň slaví postup do skupiny Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Jindřich Staněk slaví postup do Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Plzeň slaví postup do skupiny Ligy mistrů • Pavel Mazáč / Sport

Tři roky vysychala v Plzni klubová pokladna, mnozí předpovídali postupný pád do nižších ligových pater i v českém měřítku. Jenže na západě Čech nesložili zbraně. Adolf Šádek zariskoval, napůjčoval si a do týmu napumpoval peníze i zajímavé hráče. Nebezpečná ruleta nakonec vyšla, západočeský boss s celým klubem prožívá neskutečný úspěch: postup do Ligy mistrů okořeněným narozením dcery Sofie.

Plzeň po zisku titulu „odklonila“ názory, že její úsporný a účelný fotbal na evropské scéně nebude stačit. V letních předkolech všem vytřela zrak. Hlavně doma přehrála soupeře včetně silného Karabachu a slaví pompézní návrat na mezinárodní scénu.

Adolf Šádek si může mnout ruce, že mu „all in“ vyšel. Už před výkopem s potěšením sledoval, jak domácí kotel rozvijí nad hlavy transparent s jeho podobiznou kouzelníka. Následně hráči na hřišti mimořádným vzepětím otočili duel s Karabachem a přinesli svému šéfovi kýžený postup a důležité stamiliony, které zajistí klubovou pokladnu.

Čtvrtá účast ve skupině Ligy mistrů je výjimečným počinem, byť stál plzeňského bosse takřka veškeré psychické síly i nervy. „Byl jsem mrtvej, pak polomrtvej, teď jsem živej. Jsem vděčný, jak to hráči uchopili. Věřím, že našim soupeřům z Prahy Viktorka ještě zatopí,“ soukal ze sebe Šádek do kamer stanice O2 Sport chvíli po utkání. V klíčovou chvíli mu zkrátka v rozjetém pokeru přišly karty a on slaví drtivé vítězství.

Plzeň v éře Michala Bílka mnozí podceňují. Zpochybňují styl, jakým kráčí za úspěchem, čekají každý týden, až vítězná aura padne. Jenže Viktoria dokráčela na jaře k titulu a teď obstála i v mezinárodním měřítku. Mnohem lépe, než ambicióznější a movitější Sparta i Slavia.

V klubu se výborně připravili na letní předkola o Ligu mistrů. V tísnivé finanční situaci Adolf Šádek „začaroval“ a postupně podepsal třináct nových hráčů. Zní to až neuvěřitelně, jak klub v kritické situaci nabil kádr. Po postupu mezi evropskou elitu pravděpodobně přijdou další pohyby směrem ven i dovnitř.

Ligu mistrů si Plzeň zahraje v novodobé éře počtvrté, o tom může Sparta i Slavia v poslední dekádě jen snít. Viktoria trpělivým, ale promyšleným a systematickým způsobem práce dokráčela až na nejvyšší evropské pódium.

V čem spočívá aura západního úspěchu?

Základ je v semknutém, pracovitém kolektivu, někdy až extrémním prostředí, které člověka nutí podávat maximální výkony. Nepracuješ, nechceš? Tady jsou dveře…

Druhým faktorem je motivace všech zúčastněných. Známé „tak to těm Pražákům ukážeme,“ stále velmi dobře funguje. Hráči věděli, že na pořádné a lákavé prémie, jaké berou jejich kolegové u pražských rivalů, si sáhnou jen tehdy, pokud si peníze vydělají v pohárech. Honoráře si musí tvrdě odpracovat na hřišti. A to na českou mentalitu funguje velmi dobře. Někdy není nutné mít miliony na kontech, důležitá je vůle a motivace pro dosažení cíle.

Třetí faktor přinesl do týmu Michal Bílek plus jeho pomocníci v čele s asistenty Pavlem Horváthem, Markem Bakošem a Matúšem Kozáčikem. Trenéři celý ansámbl perfektně vyladili, vždy nachystali plán, jak na těžké soupeře v předkolech vyzrát. Mužstvu vtiskli pracovitost, dali jasné kontury. S hráči pracují otevřeně, všichni vědí, na čem jsou, jaké je jejich postavení. To významně přispívá k celkové atmosféře v kabině a potažmo k výsledkům na hřišti.

Všem ve Viktorii patří velké uznání, kam po zisku titulu došli. Vstoupit do Ligy mistrů z náročných předkol může pouze šest nejlepších celků, o to je plzeňská jízda cennější. Celý český fotbal na podzim obohatí velké zápasy a prvotřídní fotbalisté, kteří se ukáží ve vyprodané Doosan Areně. Tomu musí tleskat všichni, nejen fandové západočeského klubu.