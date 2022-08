Dlouhá noc Plzně: gratulace od „S“, Horváth do půl těla i Limberského slzy

Odvetu play off proti Karabachu musela Plzeň oddřít na maximum. Otočila zápas z 0:1 a pod Michalem Bílkem už posedmnácté zvítězila 2:1. Čtvrtý postup do základní skupiny elitní soutěže spustil emoce a zasloužené gratulace.

„Je to magickej večer pro celou Plzeň a český fotbal. Jsou to velcí kluci, fakt frajeři, je to neuvěřitelné. Navázali na naše úpěchy v Lize mistrů, je to nádhera, splněný sen všech,“ radoval se ve studiu Premier Sport 2 někdejší vynikající obránce Viktorie David Limberský .

Dlouholetá plzeňská ikona v závěru vypjatého duelu, kdy domácí bránili jednogólový náskok, nervózně přešlapovala u hřiště. Po závěrečném hvizdu Limberský padl na trávník a neskrýval dojetí.

„Obrečel jsem všechny postupy do Ligy mistrů. Asi jsem cíťa. Vím, jak je těžké projít celou kvalifikací. Kluci jsou kamarádi i mimo fotbal, zapsali se zlatým písmem do historie Viktorie Plzeň,“ gratuloval svým úspěšným nástupcům.

Plzeňští hráči i trenéři si ohrommý úspěch nesmírně užívali. „Dneska trošku později, ale nebudu brečet. Jsme tam, jóóóó!“ křičel na videu asistent Pavel Horváth . V tu chvíli už byl bez trika a naplno si užíval výjimečné chvilky.

Uznání pro velkého rivala mají i pražské kluby. Gratulovala Sparta, která vypadla ve 2. předkole Konferenční ligy proti Vikingu Stavanger. Připojila se také Slavia, která ve čtvrtek hraje o postup v play off v Konferenční lize odvetu proti polskému Rakówu. A z českých klubů si Ligu mistrů zahrála jako poslední, pod Jindřichem Trpišovským v sezoně 2019/20.

Na sociálních sítích vzniká i řada vtipných videí. Jedno upozornilo na trenéra Michala Bílka a jeho náročnou cestu v Plzni, během předkol a koneckonců i v celé trenérské kariéře.

Hráči dostali na středu volno, všichni si postupové chvíle náležitě užili. Noc v Plzni byla opravdu dlouhá...