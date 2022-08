Bílkovi uznale tleskali i novináři: Satisfakce? Ani jsem nemusel trénovat

Vyšplhal na trenérský vrchol. Michalu Bílkovi se v úterý večer povedl možná největší kousek trenérské kariéry. Zvládnout s Plzní tři předkola a proskočit do hlavní fáze Ligy mistrů minimálně vyrovnají předchozí ligové tituly nebo čtvrtfinále na mistrovství Evropy. „Je to pecka,“ radoval se kouč po postupu přes Karabach. V tiskovém sále po skončení trenérovy konference zazněl uznalý potlesk, což je věc naprosto výjimečná a v Plzni proběhla naposledy v době, kdy do Ligy mistrů klub proskočil pod Pavlem Vrbou.

Zadržujete slzy, nebo jak si užíváte ohromnou euforii?

„Mám obrovskou radost. Předkola jsme zvládli výborně, vyhráli pět ze šesti zápasů a jeden remizovali, takže je to zasloužený postup. Nešlo o vůbec jednoduché utkání. V úvodu jsme si vytvořili standardní situace, neproměnili je a nedostali se do kloudného zakončení. Pak jsme inkasovali, ale mužstvo se nepoložilo. Je to obrovský úspěch, jsme maximálně spokojení, dosáhli jsme toho, co jsme si přáli a o čem jsme snili. V Plzni je Liga mistrů, to je obrovský úspěch.“

Napadlo vás to, když jste do Plzně před více jak rokem přicházel?

„To vůbec. Když jsem přišel, prohráli jsme na Spartě, pak dostali tři góly s Pardubicemi na Bohemce. Ale už ke konci předminulé sezony jsme se zvedli, minulý rok byl úžasný. Zažijeme Ligu mistrů, to opravdu jednoznačně předčilo všechna očekávání. O to jsme šťastnější, jsem rád, že můžu trénovat tenhle tým. Je to banda bojovníků, kteří se nevzdávají. Za takovou práci si Ligu mistrů zaslouží hrát.“

Co vám po závěrečném hvizdu běželo hlavou?

„Trošku ze mě spadlo napětí, byl to nádherný moment. Když si uvědomíte, že budete hrát Ligu mistrů, to se nepoštěstí týmu každý rok. Velký boj je dostat se už do jakékoliv skupiny evropských pohárů. Nám se to podařilo, jsou to nádherné okamžiky.“

Jak vysoko řadíte čerstvý úspěch?

„Jak se to vezme, Když vyhrajete titul, je to obrovský úspěch, Liga mistrů je také obrovský úspěch. Pro mě je úspěch i to, když jsme se zachránili s Blšany. Je to jiné, ale zahřeje to. Teď je to úžasné. Velký dík patří fanouškům, vytvořili nám fantastickou kulisu, je radost v tom hrát. Těšíme se na další zápasy, je to nejvíc na klubové úrovni. Získat ligu a pak se dostat do základní skupiny je báječné.“

Co vám po postupu řekl majitel Adolf Šádek?

„Už si moc nevzpomínám, byl samozřejmě šťastný jako všichni kolem. Proběhlo nějaké poděkování, že je to super. Znamená pro mě hodně to, že vidím lidi kolem, hráče i kolegy trenéry, jak jsou všichni šťastní, nadšení. Proto fotbal děláme, abychom udělali úspěch. Je to pecka.“

Plzeň v Lize mistrů! Co Bílek řekne, to trefí, říká Zelenka. Šádkovy klacky, nová éra Viktorie? Video se připravuje ...

Znamená to pro vás definitivní satisfakci po kritice během působení u národního týmu?

„Po národním týmu jsem nezažíval nejlepší chvíle, i během toho angažmá. Pak nastalo období, kdy jsem váhal, jestli ještě trénovat a zda má smysl v té atmosféře, co byla vůči mně velmi negativní, dál pokračovat. Pomalu jsem se do toho dostával, pomohlo mi angažmá ve Zlíně, to mě nakoplo a dostal jsem zase do fotbalu chuť. Vyvrcholilo to báječným úspěchem tady v Plzni. Že jsem se vrátil, vděčím Zlínu. Kdyby ta nabídka nepřišla, sám nevím, kam by se ubíraly mé kroky, možná bych ani netrénoval. Tak to ve fotbale chodí.“

Povolíte hráčům oslavy?

„Dneska je necháme, zítra mají hráči volno. Ale stejně si myslím, že řada z nich přijde a bude se dávat dohromady po zápase. Na delší oslavy není čas, v sobotu zase hrajeme těžký zápas (v Budějovicích). Máme na stejné úrovni ligu i poháry, nechceme nic podcenit, vypustit a prohrát kvůli naší chybě. Hráči to malinko oslaví, ale od čtvrtka myslíme zase na sobotu.“

Proč jste střídal o poločase Jana Sýkoru?

„Chtěli jsme tam dát druhého útočníka proto, že jsem chtěl, aby Choras (Tomáš Chorý) měl vedle sebe blízko hráče, který je ještě víc do ofenzivy než Sýkora. Navíc dostal zbytečnou žlutou, soupeři měli také dvě žluté, tak jsme k tomu kroku sáhli. Honza díky pohybu naši hru zase maličko posunul. Byl v místech, kde útočník měl být a nakonec zápas rozhodl. Splnil naše očekávání, s tím do zápasu šel, bohužel se pak zranil. Cítil ve svalu prasknutí, uvidíme, jak na tom bude po vyšetření.

Dojde ještě ke změnám v kádru?

„Nedojde k výrazným změnám, ale nevylučuju, že menší pohyb v kádru může být.“

Jakou byste si přál skupinu?

„Když už jsem v klidu a přemýšlím o tom, stejně tam jsou takoví velikáni, že ať dostaneme kohokoliv, bude to skvělý klub. Nemám nikoho, koho bych si přál, všechny respektuji.“

Plzeň pod vámi posedmnácté vyhrála 2:1. Ty výsledky si patentujete?

„Vnímám, že výhry 2:1 nám přibývají, ale pro mě jsou důležité tři body. Dneska si hráči zaslouží obrovskou pochvalu, nebylo to jednoduché, věděli, o co jde, mohla tam být přehnaná nervozita, ale to jsem na nich neviděl. Dřeli, makali a patří jim velký dík. Zaslouží si to, zažili jsme další parádní večer.“