Fukal chválí Plzeň: Co třeba zvládl Pernica. Bílek necuknul a je tu odměna

Fotbaloví romantici tleskají. Žíznivá Plzeň se prokousala přes tři letní předkola až do hlavní fáze nablýskané Ligy mistrů, která po čtvrtečním losu odstartuje 6. a 7. září. „Upřímně, ani já jsem to nečekal. O to je to krásnější,“ říká bývalý reprezentační obránce Milan Fukal v rozhovoru pro iSport Premium. „Vítěznou odvetu s Karabachem jsem si moc užil, byl to velký zážitek.“

Sladké plzeňské časy pokračují: po jarním titulu je tu postup do Champions League, kterou Viktoria nehrála čtyři roky. Co vy na to?

„Plzeň se dostala na vrchol cesty, kterou začala loni na jaře angažováním trenéra Bílka. Ten tým se mi dlouhodobě líbí, fotbal Viktorie má hlavu a patu. Když jsem Plzeň v létě sledoval, doufal jsem v Evropskou ligu, ale nakonec je z toho Liga mistrů. Tím lépe, pro klub i celý český fotbal je to super.“

Je symbolické, že odveta s Karabachem skončila častým plzeňským výsledkem 2:1?

„Znovu se ukázalo, že tým má obrovskou morálku. Potkalo ho to nejtěžší, co mohlo přijít: prohrával a musel otáčet. Šlo o všechno, ale kluci to ustáli. Myslím, že si to ještě málokdo uvědomuje. A velké zápasy v Lize mistrů tým ještě víc zocelí. Podívejte se třeba na stopera Jemelku…“

Nedávno přišel z Olomouce a teď ho čeká Champions League.

„Hezký příběh. Před pár týdny hrál v průměrném českém klubu a brzy si může proti světovým hvězdám