Plzeň proti fotbalovým obrům. Co čekat od Bayernu, Barcy a Interu?

Kostky jsou vrženy. Plzeň se při své čtvrté účasti v nablýskané Lize mistrů potká s třemi slavnými značkami: Bayernem, Barcelonou a Interem. Pikantní los, co říkáte? Čekání na zářijový start Champions League si můžete zkrátit s webem iSport.cz a detailním servisem o všech plzeňských soupeřích. Probereme historii, hvězdy i peníze.

V posledních deseti sezonách se v bundeslize hrálo jen o druhé místo. Od roku 2013 až do letoška měl král fotbalového Německa pokaždé stejné jméno – Bayern. Mnichovská parta sice v létě přišla o gólového supermana Roberta Lewandowského, ale šmrnc jí zatím zůstává. V úvodních třech kolech nového ročníku německé ligy jako jediná neztratila ani bod. A skóre? 15:1! Tým trenéra Juliana Nagelsmanna má kromě obligátní obhajoby titulu ještě jeden úkol: napravit letošní selhání ve čtvrtfinále Ligy mistrů s PSG. První krok můžou Bavoři udělat v základní skupině, kde si zopakují i dvě bitvy s Plzní z podzimu 2013 (5:0 v Mnichově a 1:0 ve Štruncových sadech).

Inter Milán

Rok založení: 1908

Přezdívka: Nerazzurri

Stadion: San Siro (kapacita 80 018, otevřen 1926)

Úspěchy: 19x mistr Itálie, 8x vítěz italského poháru, 6x vítěz italského Superpoháru, 3x vítěz Poháru UEFA, 2x vítěz Interkontinentálního poháru, 1x vítěz mistrovství světa klubů

Úspěchy v LM: 3x vítěz – 1964, 1965, 2010

Hodnota kádru: 15,1 miliardy korun

Průměrný věk kádru: 26,66 roku

Nejdražší přestup v historii klubu: Romelu Lukaku (srpen 2019 z Manchesteru United) – 1,9 miliardy korun

Největší hvězdy: Romelu Lukaku, Lautaro Martínez, Nicolo Barella

Pořadí v tabulce koeficientů: 23. místo

IDEÁLNÍ SESTAVA

Handanovič – Škriniar, Bastoni, De Vrij – Dumfries, Calhanoglu, Barella, Brozovič, Dimarco – Lukaku, Martínez

Možná už nenahání takovou hrůzu jako kdysi (vždyť byl při čtvrtečním losování až v třetím koši), ale pořád je to Inter. Jediný tým, který hrál všechny sezony v Serii A, a spolu s městským arcirivalem AC historicky druhý nejúspěšnější klub Itálie. Milánský kolos má za sebou slabší dekádu, ovšem díky čínským majitelům je znovu finančně silný. Výsledek? Loni mistr, letos vicemistr. Ale to je pořád málo: od Interu se čeká i progres v pohárech, tým trenéra Simoneho Inzagiho je bez evropské trofeje už dlouhých dvanáct let. Třeba pomůže letní návrat starého známého útočníka Romela Lukaka, jenž přišel na hostování z Chelsea.