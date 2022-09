Barcelonský „Strahov“. Už za rok pryč z Camp Nou, tak vypadá azyl pro FCB

PŘÍMO Z BARCELONY | Druhý největší stadion v Barceloně má ještě delší historii než Camp Nou. Zvenku je rozhodně pěknější než jeho mladší a zvučnější sourozenec. Podobným poutním místem jako domácí stánek FC Barcelona ale Olympijský stadion není. Spíš zeje prázdnotou a moc se neví, co s ním. To se ale minimálně příští sezonu pro středečního soupeře fotbalistů Plzně v Lize mistrů změní. Podívejte se na video, jak to na místě vypadá...