Funkcionář Kolář: Liga mistrů? Jako hráč nic nevíš. Šádkovi vidím pod ruce

Před dvěma lety nadobro zul kopačky. Nabídky na ligové pokračování měl, ale nechtěl natahovat kariéru přes závit. Zdravotní problémy urychlily rozhodnutí přesunout se do plzeňského managementu. Když přišlo laso od Adolfa Šádka, o nabídce se dlouho nerozmýšlel. „Baví mě to,“ říká Kolář v obsáhlém rozhovoru, který vznikal ještě před plzeňským startem v Lize mistrů proti Barceloně.

Co se vám vybaví, když řeknu zápas Plzně na Bayernu?

„No… (úsměv) Hráli jsme proti opravdu silnému soupeři. Aspoň první zápas tam jsme z nich měli obrovský respekt, ohromná Allianz Arena v Mnichově na každého dýchne. Pamatuji si, že jsem nastoupil v útoku a dostali jsme čoud, že jsme nevystřelili na bránu. To je první, co mě napadne. Chtěli jsme hrát ze zajištěné obrany, ale když máte na křídlech Ribéryho s Robbenem a k tomu zbytek takového mančaftu, bylo to dost těžké.“

Zažili jste tam z pohledu Ligy mistrů největší školu? Viktoria tenkrát v říjnu 2013 prohrála 0:5.

„Tak to neberu. Každý zápas byl obrovská škola. Když jsme se dostali poprvé do Ligy mistrů, bylo to pro nás asi největší zjevení. Měli jsme před každým soupeřem obrovský respekt, snažili se uhrát co nejlepší výsledky. Na Bayernu jsme hráli při naší druhé účasti. U nich jsme si to vyzkoušeli, pak jsme si říkali, že bychom v odvetě doma mohli něco uhrát (Plzeň po výrazně lepším výkonu prohrála 0:1).“

Jak jste se cítil v Barceloně při vaší premiéře v Lize mistrů?

„Strašně. Bylo to jenom o běhání, abychom nedostali pět gólů. Barcelona začala ve velkém stylu. Připravujete se na to, že jsou rychlí, že má Messi v uvozovkách jenom levou nohu. Připravujete se na to, koukáte na video, říkáte si to. Ale v reálu je to úplně něco jiného. Byli jsme rádi, že jsme tam dostali jenom dva góly.“

V Edenu jste v odvetě dostali čtyři, ale předvedli jste lepší výkon.

„Jo, jo. Milan Petržela šel sám na bránu, pokud by proměnil, mohli jsme dát Barceloně aspoň gól. Věděli jsme o síle soupeřů, snažili se na hřišti o co nejlepší výsledek. V těchto případech se nám to bohužel moc nedařilo.“

Co jste si z takové konfrontace vzali do dalších zápasů?

„Zjistíte, že se s nimi dá hrát, ale každý hráč musí hrát na 110, spíš 120 procent. Musí mu vyjít všechno, na co se připravoval, přesně trefit ten konkrétní večer, aby všichni podali maximální výkon. Málokdy se to sejde, ale snažili jsme se o to.“

Pavel Vrba tvrdil, že si zápasy Ligy mistrů jako hráči nejezdíte užít. Ale přeci jen – takové soupeře si na hřišti musíte užívat, ne?

„Samozřejmě. Nastupujete na stadionech, kde si český hráč tak často nezahraje. Celá Liga mistrů je obrovská organizace, kde všechno šlape jako na drátkách. Svým způsobem jsme si to užívali, ale na hřišti ukázaná platí. Pro nás to pak bylo především o tom, abychom drželi prostory, fyzicky to bylo velice náročné.“

Mnozí hráči ze současné Plzně zažijí velké zápasy v Lize mistrů poprvé. Na co se musí připravit?

„Asi na o dva levely vyšší stupeň rychlosti. Individuální a týmová kvalita takových soupeřů je na nejvyšší možné úrovni. S ničím lepším se už se v kariéře nesetkají, jedná se o top zápasy. Jakmile máš balon, musíš okamžitě vědět, co s ním. Rychle se rozhodovat a kvalitně to provést, což je alfa a omega úspěšného výkonu.“