Jemelka: Druhý gól? Chyběl mi krůček. Bránit Džeka je skoro nemožné

I druhá exkurze do jiného fotbalového vesmíru skončila pro Plzeň porážkou. Po Barceloně nestačila ani na Inter Milán, s kterým ve své vyprodané aréně prohrála 0:2. „Inter? Velký a zkušený tým. Navíc jsme si to sami zkomplikovali červenou kartou,“ líčil obránce Václav Jemelka na konci úterního večera.

Načal vás starý známý Edin Džeko, jenž se proti Plzni trefil už podesáté z devíti zápasů. Čím to, že jste ho vydrželi bránit jen dvacet minut?

„Je to skvělý útočník a hraje tak, jak se od něj čeká, čili dává góly. Plzeň je asi jeho oblíbený soupeř. Věděli jsme, že je výborný útočník, ale je hodně těžké ho bránit tak, aby nám nedal ani jeden gól.“

Je to podobný typ jako Robert Lewandowski, na kterého jste narazili minule v Barceloně?

„Já se proti Lewandowskému v zápase s Barcelonou do soubojů moc nedostal, bránil jsem spíš křídelní hráče. Ale co vím, oba je moc těžké bránit, což platí i o dalších útočnících z naší skupiny. Mají top kvalitu a pro nás je to obrovská zkušenost, můžeme z toho jen získat.“

Byl jste u druhého gólu, kterým Inter rozhodl: kolik chybělo, abyste doklouzal k míči?

„Asi krůček. V Barceloně jsem taky vykopával míč z branky. Čekal jsem, že Dumfries bude střílet přesně tam, kam jsem běžel, ale už jsem to bohužel nestihl. Škoda, mohl jsem to zase vykopnout, a výsledek 0:1 by byl pořád hratelný.“

Zničila vaše naděje červená karta pro záložníka Pavla Buchu? Poslední půlhodinu jste museli hrát o deseti.

„Inter byl dominantní i ve chvílích, kdy jsme hráli ještě v jedenácti. A v deseti je to proti němu dvojnásobně těžké. Ale nevzdali jsme to a snažili jsme se to soupeři znepříjemňovat… Ovšem Inter třeba ani nemusel jít dopředu, jen držel balon a nechal nás běhat. Je to zkušený a velký tým: hráli to, co potřebovali. Snažili jsme se to odbojovat, ale… Je to škoda, o červené pro Pavla rozhodl VAR.“

Nestraší vás nula na bodovém kontě po prvních dvou zápasech?

„Inter možná byl papírově nejslabší soupeř ve skupině, ale určitě to nebyl nejslabší soupeř na hřišti. Prvních dvacet minut nás vůbec nepustil k míči, nenechal nás nadechnout ani hrát. Ale nemůžeme si pouštět do hlavy, že nám tam bude pořád svítit nula, musíme jít dál. Oklepat se z toho a zkusit urvat body jinde.“

Třeba už 4. října na Bayernu?

„Budeme se snažit a uvidíme, k čemu to nakonec bude. Nemůžeme tam jet s tím, že i po tomhle zápase budeme dál mít nulu. Budeme se na ně snažit dobře připravit a zaskočit je. Bude to obrovsky těžké, ale nezbývá nám nic jiného, než bojovat a zkusit urvat nějaké body. Strašně se těším a čekám velký kotel. Doufám, že dorazí i hodně Plzeňáků, protože je to do Mnichova blízko. Může to být skvělý zápas.“