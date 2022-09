Tříobráncový omyl i Buchův zkrat. Plzeň si kazí LM vlastními chybami

Michal Bílek se svým kolektivem hledá na každého soupeře speciální recept. To, co uvařil na začátek duelu s Interem, při prvních soustech vůbec nechutnalo. Varianta se třemi stopery, kterou reagoval na italské rozestavení, se minula účinkem. Zatažení do sedmičlenného bloku znamenalo čekání na fotbalovou smrt. Sýkora na levé straně vůbec nestíhal urostlejšího Dumfriese, navíc u jeho ztráty začala cesta za prvním Džekovým gólem.

K Bílkově cti slouží, že brzy po prvním úderu pochopil, že sáhl vedle. Plzeň se vrátila do klasického čtyřobráncového módu a až od té chvíle se dalo na její fotbal aspoň trošku koukat. Sympaticky se osmělovala, navíc jí znovu pomohly zákroky výtečného Staňka.

Jenže přišlo Buchovo vyloučení, následný druhý úder a konec záblesku jakýchkoliv nadějí. Buchovi se červený zkrat nestal poprvé, mužstvo na jaře oslabil proti Slavii i Spartě. Drobný záložník na důrazném stylu a velkém pohybu zakládá svůj herní projev, nicméně zákrok na Barellu byl naprosto zbytečný.

Plzeň si koledovala už před Buchovým odchodem, během úvodních 22 minut se na domácí straně třikrát žlutilo. Fauly logicky plynou z kvality soupeře, který je u míčů rychleji a dostává se do pozic, kde plzeňským hráčům nezbývá nic jiného než přerušovat hru.

Ve srovnání s naprostou špičkou se ukazují západočeské limity. Předkola zvládla ve velkém stylu, bodovala precizní taktikou, týmovým pojetím i pevnou defenzivou. Jenže Barcelona a Inter, to už je jiná liga… Je velká škoda, že Plzeň nezatápí gigantům víc, ale zatím zápasy spíš odráží realitu toho, kolik český mistr na špičku ztrácí.

Liga mistrů byla plzeňským ohromným snem. Fanoušci i přes prohru ocenili domácí tým, přesto v mnohých zůstává pachuť. Viktoria čelí enormně těžkým soupeřům, jací se pohybují v jiné fotbalové dimenzi. Což se ukazuje i na hřišti. Barcelona ani Inter se proti českému šampionovi příliš nenadřely. Na Bayernu to nebude jiné, možná ještě horší. Pokud se Plzeň nezbaví chyb, bude zase jen otázkou času, kdy favorit udeří.