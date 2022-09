Kouč sparťanek v LM: Letnou jsem měl v hlavě tři dny. Šetřit se nechtěli

Před prvním zápasem jste říkal, že jste nemohl dospat. Jak to bylo tentokrát?

„Opět jsem moc nespal.“

Prý vám létání moc nesedí. Jste nervózní?

„Už jsem si trochu zvykl, takže se to lepší. Dal jsem si kafe, možná dám ještě jedno a bude vše dobré. (směje se) Nicméně mi hodně pomáhá velká podpora kolem nás. Pociťuju štěstí a entuziasmus, co nás do budoucna může všechno čekat.“

Nejdřív musíte zvládnout odvetu s Římankami. Věříte si?

„Těšíme se na zápas a věřím tomu, že jsme dobře připraveni a ukážeme to na hřišti. Na tento okamžik jsme se celou přípravu chystali. Paradoxně nás spíš těší, že nyní máme trochu náročnější program. Děvčata jsou správně namotivovaná.“

Co vám ukázal rozbor úvodního duelu?

„Vždy se můžete posunout. Po utkání jsme si analyzovali věci, které se nám nelíbily a na kterých chceme zapracovat. Věřím, že v odvetě budeme jednotlivé věci dělat lépe a takticky na tom budeme ještě o kus dál než třeba doma na Letné.“

Slávistky o víkendu nehrály, vy jste naopak porazili Plzeň. Bylo téma, že byste si ligový zápas odložili?

„Vůbec jsme nad tím neuvažovali. Trénujeme proto, abychom hráli zápasy. Někdy vám volno pomůže, někdy vám naopak sedí víc, když jste v zátěži. Rozhodli jsme se, že budeme hrát. Nastoupili jsme prakticky v plné sestavě a věříme tomu, že nás to v odvetě nijak neovlivní.“

Po utkání v Praze jste říkal, že zápas na Letné byl pro vás i hráčky obrovský zážitek. Jak dlouho trvalo, než jste si opět vyčistil hlavu a zkoncentroval se?

„Upřímně, dva tři dny trvalo, než mi to vylezlo z hlavy. Hrát doma na Letné takhle dobrý zápas před takovou diváckou kulisou, která pro nás byla neuvěřitelná, je zážitek, který vás jen tak neopustí.“

Slavia si z Islandu přivezla nadějnější výsledek do odvety a postoupila do základní skupiny. Použil jste ji pro tým jako součást motivace, aby Sparta zabrala?

„Spíš se koncentrujeme na sebe. Českým soupeřům přeji, aby na mezinárodní scéně dosahovali co nejlepších výsledků, protože je to jedině dobře pro náš fotbal. Ale využít Slavii jako motivaci pro tým jsme neudělali. Chceme se prosadit naší hrou, být důslední v tom, o co se snažíme a přenést naše myšlenky z tréninků i do zápasů.“

Jak jste tedy tým motivoval?

„Myslím si, že tento tým extra motivovat ani nemusíte. Holky dělají, co mohou. Vědí, čeho mohou dosáhnout, jak blízko jsou Champions League a cítím, že jsou připraveny udělat maximum, aby se porvaly o postup.“

AS o víkendu vyhrál nad Fiorentinou, ale znovu musel otáčet. Co vám tento zápas nastínil?

„Sledoval jsem jej a také nastoupili v plné síle, takže je to podobné. Nicméně odstup od těch zápasů jsou čtyři dny, což by nás i je nemělo ovlivnit. Věřím tomu, že to bude podobný zápas jako na Letné.“