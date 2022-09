Masaryk se Spartou sahal po senzaci, v postup věří: Kvůli Letné jsem nespal

Dlouho to vypadalo až euforicky, ale v závěru Řím potvrdil roli favorita. Jaké jsou dojmy z utkání?

„Když prohrajete zápas, tak pocity nejsou nejlepší, ale myslím si, že jsme podali výkon, na kterém se dá stavět v odvetě i v budoucnu. Děvčata bojovala jedna za druhou a ukázala spoustu dobrých věcí, na kterých pracujeme v tréninku. Teď jsme sice smutní, ale věříme, že v druhém utkání budeme směrem do ofenzivy ještě odvážnější a porveme se o postup.“

Jak to po utkání vypadalo v kabině?

„Dojmy jsou smutné, ale každému se mohu podívat do očí, že jsme vše odpracovali na maximum. Dneska je smutek, ale zítra začíná další pracovní den. Musíme se nachystat na ligové utkání a některá děvčata jdou ještě do práce, takže pokračujeme dále v našem režimu.“

Tým ustál obrovský tlak Římanek, ale inkasoval poměrně laciné branky. Mrzí to o to víc?

„Věděli jsme, že soupeř bude mít v určitých fázích hry velkou kvalitu. V evropských zápasech potřebujete pracovat naplno, mít kvalitu, štěstí a aby brankářka zachytala. Myslím si, že Patrícia Chládeková chytila několik velkých šancí. Bohužel jsme vyrobili chyby a dostali jsme po nich góly. Na druhou stranu jsme si několikrát obrovsky pomohli, dostupovali jsme soupeřky, zblokovali jim střely… Těžce se mi to teď hodnotí do detailu, ale věřím, že až si utkání zanalyzujeme, tak budeme v příštím utkání ještě lepší.“

S čím tedy do Říma pojedete?

„Do každého zápasu jdeme s tím, že chceme vyhrát. A jinak tomu nebude ani tam. Věříme, že se nám to podaří. Nad ničím jiným nepřemýšlíme. Od první minuty budeme jezdit a bojovat.“

Soupeřky jste možná až zaskočili svým nástupem. To byl záměr?

„Takhle se chystáme i v tréninku. Chceme mít takový projev. Na druhou stranu jsme hráli na Letné, podívejte se, kolik přišlo lidí (1682 diváků). V takové atmosféře se nedá hrát jinak. I vstřelený gól byl vyústěním našeho presinku. Podobných situací mohlo být více, ale bohužel…“

Bylo znát, že AS Řím má velkou kvalitu i na lavičce?

„Víme to, ale i já mám výborné hráčky. Zkušené i mladé. Tyto zápasy jsou pro ně obrovské zkušenosti. Pokud chceme postoupit, nebo se někam posouvat, tak děvčata musí dostávat takové šance. Tyto večery posouvají i mě jako trenéra.“

Jaké bylo vést mužstvo na Letné?

„Neskutečné. Celou noc jsem kvůli tomu ani nespal a už jsem se těšil na snídani. Moc jsem se na to těšil. Byl to neuvěřitelný pocit vést hráčky na takovém stadionu. Věřím, že si podobných zápasů tady na Letné užijeme více. Byla tu skvělá kulisa. Fanouškům jsme se chtěli odměnit.“