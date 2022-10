Horváth: Staněk na Bayern nebude. Na LM autobusem, jak zaskočit favorita?

Jak to vypadá s Jindřichem Staňkem?

„Jindra Staněk pravděpodobně nebude, trvá u něj zdravotní problém, pořád má pocit bolesti. U něj jde o hodně specifické zranění. Jindra je takový samorost, má trošku posunutý práh bolesti. Určitě by chytat chtěl, ale na tenhle zápas pravděpodobně připravený nebude. Uvidíme, jak to s ním bude vypadat za pár dní na další ligový zápas.“

Operační zákrok u něj nutný není?

„U něj operace nehrozí.“

Potěšil vás výkon náhradníka Mariána Tvrdoně, který naskočil v sobotu na Bohemians?

„Měl tam výborné zákroky, mužstvo podržel. Věříme, že se mu tahle bude dařit i dál. Zachytat si takový zápas je pro něj křest ohněm. Když jste před rokem chytal druhou ligu v Ústí nad Labem, tohle je skvělé. Fotbal píše takové příběhy, takže paráda.“

Jan Kopic už po zranění zasáhl do zápasu na Bohemians, jak to vypadá s dalšími hráči?

„Honza Kliment s námi pojede, ale na lavičce ještě pravděpodobně nebude. Stále jede v individuálním režimu a s týmem netrénuje.“

Na Bayernu jste zažil před devíti lety porážku Plzně 0:5. Jde tahle zkušenost přenést na hráče?

„Nejde. Bavili jsme se o tom před Barcelonou. Je to specifické v tom, že takové soupeře v naší lize nepotkáme. Barcelona, Bayern i Inter mají nejlepší hráče z celého světa, musíme se s nimi pokusit srovnat v pro nás výjimečných zápasech. Uvidíme, na co to bude stačit.“

Jaký bude Bayern soupeř?

„Výsledkově formu neměli, ale když se podíváte na zápasy, poměr střel, zakončení, tak to nebylo o formě, ale spíš o tom, že neproměnili šance. Bayern je ve formě, pro nás se nemění nic.“

Našli jste v zápasech Bayernu nějaké slabiny, kterých můžete využít?

„Neproměňovali šance (úsměv). Měli i smůlu. Jestli někdo říká, že Bayern nemá formu, tak na zápasy nekouká a přečetl si jen výsledky.“

Naposledy na Bayernu jste nastoupili bez klasického útočníka, vepředu zůstával osamocený Daniel Kolář. Je to ponaučení, že takovým způsobem tentokrát hrát nechcete?

„Pamatuji si, že jsme se před tím zápasem o tom s Pavlem Vrbou bavili, že to takhle zkusíme. Nevyšlo to. V takových zápasech je to o tom, jak to sedne soupeři. Musíme podat všichni nadstandardní výkony, věřit tomu, že Bayern nebude mít svůj den a potrápíme je.“

Vyhodnotili jste si sobotní remízu 1:1 na Bohemians?

„Na Bohemce jsme bod spíš získali, nehráli jsme tam dobře. Můžeme se bavit o penaltě (faul na Václava Pilaře). Spíš v kontextu výkonu znamená bod zvenku a my ho bereme.“

Musí podat Marián Tvrdoň výkon podobný tomu, co zvládl švýcarský reprezentant Yann Sommer, který pomohl Mönchengladbachu k remíze 1:1 na Bayernu rekordními devatenácti zákroky?

„To jsem naznačoval. Musí být u nás nadstandardní výkony, být silní na všech postech, ne slabí. Pokud tam budou nějaké podprůměrné výkony, tak toho Bayern okamžitě využije.“

Reprezentanti si ani o pauze neodpočinuli, jak zvládají únavu z velkého počtu zápasů?

„Do takového zápasu ani jeden hráč neřekne, že je unavený. Všichni budou chtít hrát, zápas ukáže, v jaké kondici kluci budou. Ale těžko vám před utkáním na Bayernu někdo řekne, že je utahaný.“