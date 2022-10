Penalta na mě byla, vrací se Pilař do Ďolíčku. Neuerovi už dal dřív gól

Už jste zahnal zklamání z remízy na Bohemians?

„Teď už se soustředíme na Bayern. Víme, že nás čeká těžký zápas. Musíme každý podat nadstandardní výkon, abychom uhráli dobrý výsledek.“

Jak byste okomentoval sporné momenty z Ďolíčku, kdy jste ve vlastním vápně svedl souboj s Petrem Hronkem a o chvíli později vás na druhé straně srazil na zem domácí stoper Lukáš Hůlka?

„Při souboji s Hronkem jsem šel do hlavy, co se stalo potom, to mi přišlo jako nic. Penalta na mě byla. Mrzí mě ztráta balonu před vyrovnáním. Myslel jsem, že rozhodčí také pískne faul, ale neměl jsem na to spoléhat. Neměl bych takhle ztratit míč.“

Bohemians - Plzeň: Hosté chtějí penaltu. Hůlka podťal Pilaře ve vápně, nejdřív ale trefil míč Video se připravuje ...

Co čekáte od Bayernu?

„Zase to bude krásný zápas, všichni se na to těšíme. Zažili jsme to na Barceloně, na Bayernu to bude dost podobné. Barceloně zúročuje španělský fotbal Lewandowski, Bayern je pořád víc přímočarý, chce dávat hodně gólů. Barcelona zase někdy víc drží balon. Každý musíme podat nadstandardní výkon.“

Co nejvíc zdobí německého šampiona?

„Na prvním místě u Bayernu byla vždycky týmovost, takové hráče si hledají do týmu. Mají samozřejmě také obrovské individuality - Sané, Mané, Musiala, všechno skvělí hráči.“

Bayern už několikrát v sezoně ztratil. Co si vzít z takových zápasů?

„Vyhráli nad Leverkusenem, chtělo by to další ztrátu (úsměv). Bude to o nás, jak jsem říkal, musíme podat nadstandarní výkon.“

Zahrál jste si už proti Bayernu?

„Jednou jsem byl na lavici, v přáteláku za Wolfsburg jsem dokonce dával Neuerovi gól, to si pamatuju.“

Bude to snažší než s Barcelonou?

„Každý ví, že Bayern musí vyhrávat, ne ztrácet body. V naší skupině jsou tři giganti. Musíme bojovat a být každý absolutně nachystaný.“

Straší vás výsledek nula pět, který si Plzeň z Allianz Areny odvezla naposledy před devíti lety?

„Teď to bude jiný zápas, hodně hráčů se na obou stranách obměnilo. Myslíme na úspěch. Sledoval jsem tehdy i zápas Plzně doma (0:1), samozřejmě jsem klukům přál.“

Na zápas se těšíte, nebo máte z takového soupeře spíš obavy?

„To ne, je krásné hrát proti takovým týmům. Na Barceloně jsme sice prohráli, ale spousty věcí si člověk z takového zápasu odnese. Všechny v klubu takové zápasy posouvají dál.“