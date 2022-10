Bayern před Viktorií: zákazy kvůli covidu. Nagelsmann analyzoval Plzeň

Joshua Kimmich a Thomas Müller odpadli po páteční demolici Leverkusenu, kdy Bayern doma zvítězil vysoko 4:0. Pozitivní test na covid znamená izolaci a nucenou pauzu, dvojice opor bude německému šampionovi na Ligu mistrů chybět.

„Daří se jim dobře, nemají symptomy, velice rádi by trénovali s týmem. V pátek je čekají další testy, možná budou k dispozici už v sobotu na Dortmund. Pokud nenastanou komplikace, budou hrát. Thomas dostal tuhle nemoc už potřetí, to by už muselo být, aby se mu něco vážného stalo. U Joshuy je to něco podobného,“ přiblížil aktuální situaci klíčových hráčů Bayernu trenér Julian Nagelsmann na tiskové konferenci před duelem s Plzní.

Nákazou si nedávno prošli i Manuel Neuer a Leon Goretzka. Bayern bere covidovou hrozbu vážně, uvnitř Allianz Areny se během mediálních akcí důsledně vyžaduje nošení respirátoru, hráči se pravidelně testují.

„Obecně je incidence v zemi vysoká, je to téma, které nás zase bude zaměstnávat. Hráče jsme na to upozornili. Mohou na čerstvý vzduch, ale některé věci mají zakázané. Profesionální sportovec je také normální člověk, který některé věci musí dělat. Třeba si občas nakoupit v supermarketu. Zdůrazňujeme jim, ať si dávají pozor, nosí masky. Snad nebudeme neustále čelit infekci, ale nemůžeme to vyloučit,“ dodal Nagelsmann.

V německém táboře přesto panuje dobrá nálada. Mladý, teprve 35letý kouč mediální povinnosti neodbývá, na dotazy reportérů odpovídal konkrétně a obsáhle. Ukázal, že má solidní přehled i o plzeňském soupeři.

„Očekávám od našeho týmu vynikající výkon, velice namotivované hráče. Snad budeme pokračovat jako proti Leverkusenu. Od Plzně očekávám, že bude hodně vycházet z obrany, podobně jako v domácí lize. Koukal jsem na poslední tři zápasy, hrají hodně na protiútoky, mají hráče s dobrými fyzickými parametry. Bude to podobné dobývání jako proti Augsburgu (Bayern prohrál 0:1). Musíme zvolit optimální taktiku,“ zdůraznil kouč Bayernu.

Zmínil kvality plzeňského křídelníka Jhona Mosquery. „Plzeň umí hrát velice dobře na dlouhé míče. Třeba Mosquera je na tom fyzicky velmi dobře, rozděluje balony, musíme na něj a další být dobře připraveni.“

Bohemians - Plzeň: Mosquera nádhernou ranou otevřel skóre a poškádlil domácí fans, 0:1 Video se připravuje ...

Před Bayernem je úterní představení v Lize mistrů, klub se ale dívá i směrem k sobotnímu bundesligovému šlágru v Dortmundu. Německému gigantovi utekl start domácí soutěže, bilance 4 vítězství, 3 remízy, 1 prohra a průběžné třetí místo v tabulce jednomu z nejslavnějších klubů Evropy nestačí.

„Proti Leverkusenu jsme naposledy vyhráli, to pro nás bylo hodně důležité. Tým odehrál těžký zápas velice dobře. Potřebujeme proti Plzni znovu vyhrát a udržet rytmus také na Dortmund. V lize jsme ještě pod větším tlakem,“ okomentoval Nagelsmann. Plánuje změny v sestavě. „Vzhledem k tomu, že nám chybí Joshua (Kimmich) a Thomas (Müller), musíme sestavu proti Plzni protočit. Je možné, že použijeme hráče, kteří nemají takové vytížení,“ doplnil.

Konkrétní jména den před utkáním přítomným novinářům nesdělil. „Ať také máte nějaké překvapení,“ zakončil rozmluvu dobře naladěný oblíbený a úspěšný trenér.