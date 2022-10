Kopic: Budu vzpomínat s pachutí. Bayern? Jako být v kleci s Vémolou

Cítili jste po druhé brance, že je rozhodnuto? Že už to prostě nepůjde otočit, udělat s tím něco?

„Když je to ve třinácté minutě 0:2, tak se to dá těžko otáčet, rozhodnuté to v tu chvíli určitě bylo. Ale chtěli jsme pořád pozorně bránit, abychom nedostali ještě větší nálož. Nakonec 0:5… Ale ve finále, co? Dostali tady i lepší týmy, tohle nás nemůže položit.“

A položí, nebo nepoloží? Jak to teď po těch třech zápasech Ligy mistrů vnímáte?

„Můžu říct, že jsme se tomu v kabině po zápase i trošku zasmáli. Nebo takhle, nikdo nebrečel. Čapli nás, byla to jiná váhová kategorie, extratřída, výborní hráči. Bohužel jsme dostali gól hned z první střely zpoza vápna, vzápětí druhý a bylo hotovo. Pokoušeli jsme se o nějaké výpady... Ale bohužel, když se oni rozeběhli dopředu, nemuseli být ani v přečíslení, dokážou to využít.“

Říkáte „zasmáli jsme se“ ... Je to způsob, jak se nad debakl povznést, bojovat s tou náloží?

„Ano. Než si drbat hlavu, že mi utekl Mané. Prostě jsou lepší, tak to je, věděli jsme to a už po losu jsem říkal, že každý bod bude úspěch.“

Těšíte se ještě pořád na další zápasy Ligy mistrů?

„Samozřejmě, na tohle budu vzpomínat do konce života, i když to bude s hořkou pachutí. Ale kdo si tu z české ligy zahrál? My si to zaslouženě vybojovali, dostali jsme se přes tři předkola. Teď jsme tady a prohráli na Bayernu, který rozdává sedmičky i v bundeslize. Naposledy dal čtyřku Leverkusenu. Bylo by hodně hloupé, kdyby nás to položilo.“

A neměli byste hrát odvážněji? Nebo prostě celkově líp, ať se na to i líp kouká?

„To jsou… Nevím. To je, jako byste mě zavřeli do klece s Vémolou a řekli mi, ať jsem odvážný. Můžu být, budu se bít do prsou, ale on se na mě pak rozeběhne a je konec. Nevím, jak být víc odvážný. Nedokážu si to vůbec představit.“