Schick vyhořel na stejném brankáři, Hložek nulový. Mluví se o konci kouče

Jak dlouhá bude mizérie týmu z východního břehu Rýna? Na to by se hodila křišťálová koule. Možná by mohl pomoci blížící se návrat zázračného chlapce Floriana Würtze, ale nikdo nezaručí, že po tak dlouhé pauze vinou zranění, okamžitě povznese výsledky svého zaměstnavatele.

Klub s farmaceutickým koncernem Bayer v zádech se krčí v suterénu bundesligy a prohra v Portu znamená i problémy v Champions League. Přitom se mohlo blýskat na lepší časy, kdyby Patrik Schick ve 45. minutě proměnil pokutový kop.

Jenže Schick podruhé v krátké době ztroskotal na Diogu Costovi. Brankář Porta totiž stál tváří v tvář Schickovi při penaltě i v Lize národů v bráně Portugalska. Výsledkem byla v obou případech hlava v dlaních českého reprezentanta.

Mohl z toho být gól do šatny a zápas by možná vypadal jinak. Na kdyby se ale nehraje ani ve fotbale, přitom Schick penaltu nekopl špatně, Diogo Costa jen vytáhl ještě lepší zákrok. Penaltová situace napověděla o dalším průběhu zápasu.

Porto dvěma góly ve druhé půli rozhodlo o tom, že si tři body ponechá doma. A Leverkusen? Ten od začátku sezony ve všech soutěžích zvítězil pouze dvakrát a logicky se v Německu hovoří o možném konci trenéra Seoaneho. Dle spekulací německého magazínu Kicker je žhavým kandidátem na jeho místo Španěl Xabi Alonso.

Hoří zejména defenziva Leverkusenu, která často působí bohorovně a naivně. Ve spojení s chabou produktivitou Schicka a spol. tak není divu, že Bayer marně hledá cestu ke ztraceným pozicím.

Do zápasu v Portu nastoupil v základní sestavě také Adam Hložek, na trávníku vydržel do 72. minuty, ale ani on svým mdlým výkonem Leverkusen nespasil. Hložkova bilance tedy zůstává tristní, když v deseti soutěžních zápasech za Leverkusen zaznamenal jediný gól, a to ještě při prohře 3:4 proti třetiligovému Elversbergu v Německém poháru.