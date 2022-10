Tak to prostě je... Plzni v LM chybí vzpurnost a prvotní úspěch hořkne

Nikdo Viktorii Plzeň neutrhne hlavu za to, že prohraje na Barceloně, s Interem Milán a na Bayernu. Je to přirozené v duchu kolosálních rozdílů mezi ní a ostatními soupeři. Západočeši ale možná mají své porážky v hlavách ještě dřív, než vůbec začne zápas. A to je něco, co je odlišuje od tři roky staré slávistické předlohy, jakkoliv je tohle srovnání může nebetyčně vytáčet.