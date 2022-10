Bayern jel do Plzně autobusem. Kouč bavil, hvězdy bydlí vedle pivovaru

Slavný Bayern do Plzně na středeční duel Ligy mistrů příliš nechvátal. Hráči ještě odpoledne v klidu odtrénovali ve své centrále v Mnichově, až k večeru sedli do autobusu a netradičním způsobem přicestovali do západočeské metropole. „Podepsal jsem asi pět tisíc autogramových kartiček,“ usmíval se na tiskové konferenci záložník Bayernu Leon Goretzka.

Bavorská výprava dorazila do Plzně až před sedmou večer, chvíli před tím, než začala tisková konference s Leonem Goretzkou a trenérem Julianem Nagelsmannem. Vzhledem k blízké vzdálenosti Mnichova s Plzní (280 kilometrů, necelé tři hodiny cesty) vyrazily německé hvězdy po odpoledním tréninku na cestu luxusním autobusem. Stejný způsob dopravy volila i Viktoria při cestě do Mnichova minulý týden.

„Cestou jsem podepsal asi pět tisíc autogramových kartiček, nepřemýšlel o našem zápase v Dortmundu,“ odpověděl Goretzka s úsměvem na dotaz k sobotní remíze Bayernu 2:2 na hřišti úhlavního rivala. „Teď nás čeká důležitý zápas, nemůžeme se dívat na to, co se stalo v bundeslize. Máme devět bodů ze tří zápasů, v Lize mistrů se nám zatím daří, chceme na to navázat a přidat další výhru,“ vyhlásil před duelem v Plzni.

Pro ubytování zvolil Bayern hotel Vienna House, výborně hodnocený čtyřhvězdičkový komplex v Plzni. Nachází se zhruba 400 metrů od stadionu naproti vyhlášenému pivovaru, jedné z dominant západočeské metropole. Hráči zde mají k dispozici veškerý komfort – prostorné pokoje, bohatou stravu, prostory pro regeneraci i posilovnu.

Německý šampion dorazil do Plzně v moderní éře Ligy mistrů už podruhé. Před devíti lety zvítězil 1:0, rozhodl Mario Mandžukič. Jasným úkolem favorita je navázat na výhru 5:0 z Mnichova a připsat si další tři body, které by jednomu z favoritů Ligy mistrů přiblížily postup do jarní vyřazovací fáze.

„Plzeň nepodceníme, všichni si dokážeme spočítat, že případný zisk dvanácti bodů ze čtyř utkání nás staví do velmi výhodné pozice. Dalo by nám to i klid v bundeslize, především na neděli proti Freiburgu. Každý zápas chci vyhrát bez ohledu na soupeře, pokud to takhle někdo nemá, měl by dělat něco jiného, než fotbal,“ odpověděl směrem ke středečnímu duelu trenér Bayernu Nagelsmann.

Sympatický kouč reagoval na dotazy v obsáhlých odpovědích. Zapotil se překladatel do češtiny, který ale náročnou roli zvládl s bravurou, až se dočkal uznalého potlesku německého kouče i přítomných novinářů. Nagelsmann odpovídá podobně jako Jindřich Trpišovský ve Slavii – snaží se maximálně objasnit své kroky a veřejnosti nabízí přívětivou tvář.

Třeba když vysvětloval, proč pod ním tolik nehraje teprve sedmnáctiletý ofenzivní talent Mathys Tel. „Je to velmi mladý hráč, co hraje v Bayernu, to mluví samo za sebe. Má obrovské přednosti, ale i mezery, kde se musí zlepšovat. Navíc máme k dispozici i jiné, zkušenější hráče. Ani ve Francii nehrál tolik, potřebuje se ještě dál vyvíjet a zlepšovat,“ reagoval mimo jiné v dlouhém monologu.

Bayernu chybí v Plzni pět hráčů, kteří před týdnem nastoupili v základu – doma zůstali kapitán Manuel Neuer, stoper Matthijs de Ligt, krajní obránce Alphonso Davies, ofenzivní hráči Jamal Musiala a Serge Gnabry. Stále schází zraněný obránce Lucas Hernández. Bayern ani přes četné absence nebude na západě Čech slabší - po pozitivním testu na covid se vrací zkušené opory Joshua Kimmich a Thomas Müller.