Lewa spasil Barcu, šance na postup žije. Leverkusen padl a Salah řádil

Fotbalisté Interu Milán remizovali ve 4. kole skupinové fáze Ligy mistrů 3:3 na hřišti Barcelony a jsou blízko postupu z „plzeňské“ skupiny C do play off. V osmifinále je Neapol po domácí výhře 4:2 nad Ajaxem Amsterodam i Bruggy, které remizovaly bez branek na hřišti Atlética Madrid. Patrik Schick ani střídající Adam Hložek nezabránili porážce Leverkusenu 0:3 s Portem. Liverpool deklasoval Rangers 7:1, nejrychlejším hattrickem v historii soutěže se blýskl Muhammad Salah.